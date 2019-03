Heidenheim Vermisstenfall: Suche mit Hunden eingestellt

Heidenheim / Silja Kummer

Seit Montag sucht die Polizei in Heidenheim im Bereich Oststadt und Osterholz einen vermissten Mann. Die Suche mit Hunden blieb erfolglos.

Schon seit Montag wird ein Mann vermisst, nach dem unter Einsatz von vielen Kräften immer noch gesucht wird.

Die Rettungshundestaffeln des DRK waren mit 42 Hunden im Einsatz, 90 menschliche Einsatzkräfte haben die Nacht über und am Vormittag nach dem Vermissten gesucht. Das Lagezentrum des DRK war vor dem Werkgymnasium aufgeschlagen, von da aus gingen die Suchtrupps los. Rund 1,4 Quadratkilometer Wald wurden durchkämmt. Am Dienstag gegen Mittag wurde die Suche ergebnislos beendet. Bereits in der Nacht hatte ein Suchhubschrauber der Polizei viele Menschen in der Heidenheimer Oststadt wachgehalten, da er über dem angrenzenden Waldgebiet kreiste. Auch Polizeistreifen waren im Einsatz.

Die Polizei gab - wie in solchen Fällen oft üblich - zunächst keine Auskunft darüber, wer gesucht wird. Es soll sich aber um einen 37-jährigen Heidenheimer handeln, der einen Abschiedsbrief hinterlassen hat und suizidgefährdet ist.