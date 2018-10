Heidenheim Verkehrszählung: 4000 Heidenheimer bekommen Post

Heidenheim / HZ

Die Stadt Heidenheim braucht Zahlen und Fakten für den Verkehrsentwicklungsplan 2035.

Das vom Gemeinderat beauftrage Fachbüro „R+T Ingenieure für Verkehrsplanung“ beginnt jetzt einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung zufolge mit einer Serie von Erhebungen. Die Teilnahme an allen Erhebungen ist freiwillig, alle Daten bleiben anonym.

4000 zufällig ausgewählte Haushalte bekommen in den nächsten Tagen einen Fragebogen mit der Post. Alle Personen, die in dem Haushalt leben, haben die Möglichkeit, für einen bestimmten Tag ihre Wegstrecken zu Fuß, mit dem Fahrrad, Mofa, Auto, Taxi, Stadtbus, der Bahn oder welchem Verkehrsmittel auch immer zu notieren. Auf dem Fragebogen ist auch Platz für Hinweise zum Verkehr in Heidenheim.

Im Rahmen der Untersuchung hält die Polizei im Oktober an allen Zufahrtsstraßen im Berufsverkehr am Morgen und am Abend einzelne Fahrzeuge an. Ein Interviewer fragt, wo die Fahrt begonnen hat, wo die Fahrt hinführt und welchen Zweck die Fahrt hat. Autonummer und Namen werden nicht festgehalten.

An einigen Kreuzungen und Straßen werden die Fahrzeuge von Kameras und Radargeräten gezählt. Diese Geräte sind vergleichbar mit denen, die für die Tempomessung verwendet werden. Die Fahrzeuge werden aber nicht „geblitzt“, sondern nur gezählt.

Die öffentlich zugänglichen Parkplätze werden von Mitarbeitern des Fachbüros begangen. Auf diese Weise lässt sich auch feststellen, wie ausgelastet die Stellplätze sind.

An zehn wichtigen Bushaltestellen wird gezählt, wie viele Fahrgäste einsteigen. Einzelne Fahrgäste werden zum Ziel und zum Zweck der Fahrt befragt.

Als Arbeitgeber nehmen Voith, Hartmann, die Kliniken und die Stadtverwaltung an der Befragung teil. In einem allgemeinen Teil werden die Arbeitgeber nach den Verkehrsbedürfnissen aus der Sicht des Unternehmens gefragt. Zusätzlich verteilen die Betriebe Fragebögen an die Beschäftigten.