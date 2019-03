In ihrer Klausursitzung der SPD-Regionalverbandsfraktion thematisierten die Mitglieder die politischen Schwerpunkte für das Wahljahr: Verkehr und Handel.

„Priorität eins hat für uns die Entwicklung der Schiene in Ostwürttemberg. Wir müssen endlich Klarheit schaffen und die Interessen der Raumschaft, der Bevölkerung und Wirtschaft im Jahr 2019 in voller Stärke einbringen. In Heidenheim sowie im Ostalbkreis“, so SPD-Fraktionsvorsitzender Karl Maier aus Unterkochen. Neben dem Fernverkehr ändere sich viel viel für die Pendler im Nahverkehr. Aber auch die Beschäftigten seien von dem Betreiberwechsel auf der Schiene betroffen. „Wir werden nicht nur genau hinsehen, was sich für die Kunden tut, sondern ebenfalls wie es um diejenigen steht, die vorher bei der Deutschen Bahn angestellt waren.“

„Angesichts des völlig veralteten Wagenmaterials, der ständigen Verspätungen und häufigen totalen Zugausfällen scheint die Brenzbahn das ungeliebte Stiefkind im württembergischen Regionalverkehr auf der Schiene zu sein“, meint sein Stellvertreter Rainer Domberg aus Heidenheim.

Hoffnung auf neue Wagen

Deshalb hoffen die Regionalräte Rainer Domberg und Walter Macher (Königsbronn), dass sich die Lage ab dem 9. Juni deutlich ändern werde, wenn auf der Brenzbahn vor allem Züge der Hohenzollerischen Landesbahn verkehren, mit modernem Wagenmaterial und verbesserten Angeboten für die Kunden.

Ebenfalls wird die Fortschreibung eines neuen Regionalplans im Jahr 2019 aus Sicht der SPD wesentlich weitergehen. Neben den Fragen rund um den Verkehr wird gerade der Einzelhandel und die Entwicklung von Industrie und Gewerbeflächen eine wichtige Rolle für die Kommunen spielen, erklärt Geschäftsführer Jakob Unrath aus Mögglingen.