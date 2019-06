Vor allen Dingen an Veranstaltungstagen ist die Verkehrssituation zeitweise mehr als angespannt. In einer Studie wurde das Verkehrsaufkommen und die Situation untersucht als Grundlage für weitere Überlegungen.

Schon jetzt ist die verkehrliche Situation in der Stadt an manchen Tagen sehr schwierig. Das gilt auch für den Schlossberg und die Zufahrten dorthin. Insbesondere wenn Großveranstaltungen wie Heimspiele des FCH oder kulturelle Veranstaltungen im Naturtheater oder die Opernfestspiele stattfinden, staut sich der Verkehr, ist kaum noch ein Durchkommen.

Mit dieser Situation hat sich auch die Studie auseinandergesetzt, die von der Stadt Heidenheim und dem FCH in Auftrag gegeben worden war. „Machbarkeitsstudie Fußballerlebniswelt“ nennt sich das Werk, in dem ein möglicher Ausbau der Sportstätten untersucht wird. Doch auch der verkehrlichen Situation an Spiel- und ganz normalen Tagen wird in der Untersuchung viel Aufmerksamkeit gewidmet.

Stadt interessiert sich für Ergebnisse

Das ist auch der Grund, warum sich die Stadt an der Untersuchung beteiligt hat. Denn im Zuge der Aufstellung eines neuen Verkehrsentwicklungsplans hätten ohnehin Analysen der Verkehrsströme vorgenommen werden müssen. Da die in Teilen schon in der Schlossberg-Studie enthalten sind, kann die Verwaltung zumindest in den dabei untersuchten Teilen darauf verzichten.

24 Stunden gezählt

Die mit der Studie beauftragten Unternehmen Kling Consult und Brenner Bernard untersuchten an vier Knotenpunkten an Spieltagen und normalen Werktagen die Verkehrslage jeweils über 24 Stunden hinweg durch Verkehrszählungen. Im Fokus waren die Weststadtkreuzung, die Erchenstraße/Schützenstraße, das Katzental und die Mergelstetter Reute sowie die Schlosshaustraße und damit die Auffahrt zum Klinikum.

Die Daten zeigen einen typischen Wochenverlauf mit hohen Verkehrsstärken an Werktagen mit Spitzen am Morgen und Nachmittag durch den Berufsverkehr. Am Wochenende hingegen reduziert sich der Verkehr erheblich. Ganz anders ist das jedoch an den Heimspieltagen des FCH. Vor allen Dingen vor Spielbeginn und nach dem Spiel ist das Verkehrsaufkommen besonders hoch.

Kaum Unterschiede in der Weststadt

Interessant ist die Erkenntnis, dass es an der Weststadtkreuzung an Spieltagen kaum Unterschiede zu heimspielfreien Sonntagen zu verzeichnen gibt. Zumindest war das im Untersuchungszeitraum im April 2018 so. Werktags passierten in diesem Zeitraum täglich rund 40 000 Fahrzeuge die Kreuzung, an den drei Sonntagen waren es etwa 24 000. Darunter waren zwei Heimspielsonntage – die Verkehrsbelastung stieg nur um 100 Fahrzeuge. An den anderen Punkten wurden jedoch erhöhte Pkw-Frequenzen an Spieltagen gemessen. Beispielsweise in der Erchen-/Schützenstraße. An Sonntagen, an denen kein Heimspiel stattfand, wurden hier 7700 Fahrzeuge gezählt, wenn ein Heimspiel stattfand, waren es um die 10 000. Werkstags sind hier um die 18 000 Fahrzeuge täglich unterwegs. Auch im Katzental ist an Heimspieltagen ein Anstieg um 1500 Fahrzeuge, in der Schlosshaustraße um 1300 Fahrzeuge festzustellen.

Schon heute Engpässe

Insgesamt, zu diesem Schluss kommt die Studie, lasse sich feststellen, dass bereits heute Engpässe im Straßennetz bestehen. Das sei darauf zurückzuführen, dass der Schlossberg nur über wenige Zufahrten erreichbar ist. Problematisch seien außerdem die Nutzungsüberlagerungen bei mehreren Veranstaltungen und sich kreuzende Besucherströme aus Fußgängern, Radfahrern, Pkw und Shuttlebussen. Kritische Belastungen, so heißt es in der Studie, seien vor allem an normalen Werktagen zu erwarten, an denen sich Besucherverkehre und der Normalverkehr überlappen.

Konflikte an Heimspieltagen

An den Heimspieltagen komme es deshalb häufig zu Konflikten. Etwa durch das hohe Verkehrsaufkommen vor Spielbeginn und den damit verbundenen Parksuchverkehr aufgrund der verstreut liegenden Parkmöglichkeiten auf dem Schlossberg. Direkt an der Voith-Arena gibt es aktuell 822 Stellplätze, hinzu kommen noch 725 auf dem gesamten Schlossberg. Auch das Parken im Wohngebiet Reutenen und das wilde Parken im Katzental sorge für Konflikte. Auch nach Spielende komme es zu Schwierigkeiten durch die herausströmenden und abfahrenden Besucher.

Auch Lösungsansätze

Die Untersuchung könnte vor allen Dingen bei den Überlegungen des FCH, die Stadion-Kapazität deutlich auszubauen, eine Rolle spielen. Deshalb liefert die Studie nicht nur eine Bestandsaufnahme, sondern auch Lösungsansätze für die Verkehrsproblematik. Die Rede ist davon, den Verkehr zu verlagern, etwa auf Shuttle, Fahrrad und zu Fuß, den Pkw-Verkehr räumlich zu verlagern durch Verkehrslenkung und ein Parkleitsystem, aber auch, ihn durch die Öffnungszeiten von Parkplätzen und -häusern anders zu steuern. Außerdem wird ein Ausbau der Verkehrsinfrastruktur empfohlen. Das wiederum wird bei der Aufstellung eines neuen Verkehrsentwicklungsplans eine ganz zentrale Rolle spielen.