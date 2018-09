Heidenheim Gewerkschaft Verdi: Proteste vor Kreistagssitzung

Heidenheim / pm

Die Gewerkschaft Verdi kritisiert die geplante Gründung einer Servicegesellschaft für die Heidenheimer Kliniken und kündigt Proteste der Belegschaft vor der Entscheidung am Mittwoch an.

Am Mittwoch soll um 16 Uhr im Kreistag die Gründung einer Servicegesellschaft für die Kliniken Heidenheim beschlossen werden. Die Gewerkschaft Verdi kündigt an, dass vor der Sitzung gegen 15 Uhr vor dem Landratsamt eine Kundgebung unter dem Motto „Wir sind Heidenheim! Wir sind das Klinikum!“ stattfinden soll.

Die Gewerkschaft kritisiert die Flucht aus dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes: „Die Beschäftigten sollen die Zeche für ein verfehltes Management und eine falsche Gesundheitspolitik zahlen“, heißt es in der Pressemitteilung von Verdi. „Die Kliniken schreiben Verluste und bezahlen sollen ausgerechnet diejenigen, die bereits heute am wenigsten verdienen,“ kritisiert Jonas Schamburek, Verdi-Gewerkschaftssekretär im Bezirk Ostwürttemberg-Ulm, die Pläne.

In der den Kreisräten vorgelegten Beschlussvorlage wird als Ziel der Auslagerung die „nachhaltige Senkung der Personalkosten“ genannt. „Löhne unter zwölf Euro die Stunde führen direkt in die Altersarmut“, erinnert Schamburek. Betroffene würden dann auf Sozialleistungen angewiesen sein, die wiederum der Landkreis aufbringen müsse. „Das geplante Lohndumping in der Servicegesellschaft wird also langfristig der Landkreis durch erhöhte Sozialausgaben wieder ausgleichen müssen.“

Nicht mit Betriebsrat gerechnet

Die dem Kreistag vorgelegte Berechnung der Struktur- und Administrationskosten sei nach Ansicht von Verdi unvollständig und müsse ergänzt werden. „In der Berechnung wird offenbar davon ausgegangen, dass es in der Servicegesellschaft keinen Betriebsrat gibt“, so die Gewerkschaft.

Sobald die Servicegesellschaft ihre Tätigkeit aufnimmt, werde Verdi allerdings die Gründung eines eigenen Betriebsrates anstreben. „Die hierfür notwendigen, vom Arbeitgeber zu tragenden Ausgaben fehlen in den Berechnungen“, so Schamburek. In ähnlichen Betrieben summieren sich diese auf etwa 50 000 Euro jährlich. Aufgeführt werden hingegen erstaunliche 63 000 Euro für nur knapp erläuterte Beratungs- und Managementleistungen.