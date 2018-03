Kindergärten Veränderungen in der Kinderbetreuung auf dem Mittelrain

Veränderungen in der Kinderbetreuung auf dem Mittelrain

Heidenheim / Andras Uitz

In den kommenden Jahren stehen einige Veränderungen in der Betreuung an. Neben einem Neubau wird es auch Neuerungen bei der Trägerschaft geben.

Auf dem Mittelrain sollen mehr Plätze für die Kinderbetreuung geschaffen werden. Das geht aus der Kindergartenbedarfsplanung hervor, die jetzt Stück für Stück umgesetzt werden soll. An der Mittelrainschule, so die Planung, sollen drei Kindergartengruppen, eine Kleinkindgruppe und Räume für die Schulkindbetreuung entstehen, darüber hinaus eine Intensivkooperation und eine lose Kooperation mit der Lebenshilfe.

Stadt rechnet mit Fördergeld

Mit dem Neubau will man dem steigenden Bedarf an Kindergartenplätzen gerecht werden. Außerdem benötigt die Mittelrainschule Raum für außerschulische Betreuungsangebote. Die Stadt rechnet mit Fördermitteln in Höhe von bis zu 240 000 Euro aus dem Bundesinvestitionsprogramm.

In diese neue Einrichtung, die bei der Mittelrainschule gebaut werden soll und im September 2020 in Betrieb genommen wird, werden die beiden bestehenden Kindergartengruppen des evangelischen Grünewald-Kindergartens am Grünewaldplatz und eine geplante Interimsgruppe integriert.

Die nämlich ist notwendig, um den Bedarf an Kindergartenplätzen decken zu könne. Um für diese Gruppe Räume zu schaffen ist vorgesehen, zwischen der Mittelrainschule und dem Grünewald-Kinderhaus einen Containerbau zu errichten. Da sich die evangelische Gesamtkirchengemeinde bereiterklärt hat, dass diese Interimsgruppe ans Kinderhaus angegliedert werden kann, lässt sich die hier bestehende Infrastruktur mitnutzen, was die Kosten für den Containerbau von 150 000 auf 90 000 Euro verringert. Das bedeutet, dass die Kirchengemeinde für diese Gruppe auch die Trägerschaft übernimmt sofern die Stadt den Abmangel bei den Betriebskosten trägt.

Allerdings wird es diese Lösung nur bis 2019 geben. Dann nämlich soll die neue Kindertageseinrichtung beim Zinzendorfhaus in der Oststadt fertig sein. Und für diese wird die evangelische Kirche die Trägerschaft übernehmen, im Gegenzug dazu aber die für das Grünewald-Kinderhaus abgeben. Die beiden Gruppen im benachbarten Ökumenischen Gemeindezentrum Mittelrain jedoch will die Gesamtkirchengemeinde behalten.

Für die Stadt bedeutet das, dass fürs Grünewald-Kinderhaus schon 2019 und für die neue Kindertageseinrichtung ab 2020/21 ein Träger gesucht werden muss. Dem Sozialgesetzbuch zufolge haben freie Träger gegenüber Kommunalen Vorrang. Deshalb soll diese Trägerschaft ausgeschrieben werden, wobei Bedingung für die Trägerschaft ist, dass 30 Prozent der Investitionskosten übernommen werden.

Träger können sich bewerben

Sollten sich Interessenten finden, erhalten diese die Möglichkeit, ein pädagogisches Konzept und eine Kostenkalkulation einzureichen, die dann überprüft werden. Wenn sich jedoch keine freien Träger für die Übernahme der beiden Gruppen und der Interimsgruppe interessieren, wird die Stadt die Trägerschaft für die Betreuungseinrichtung auf dem Mittelrain selbst übernehmen.