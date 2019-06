In der letzten Sitzung ihrer Amtsperiode wurden die scheidenden Mitglieder des Heidenheimer Gemeinderats von Oberbürgermeister Bernhard Ilg geehrt.

So ein Abschied kann manchmal schon bittersüß sein. Auch im Heidenheimer Gemeinderat. In der letzten Sitzung der auslaufenden Amtsperiode ließ Oberbürgermeister Bernhard Ilg deshalb die vergangenen fünf Jahre Revue passieren. Der Gemeinderat habe sich weitreichend mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt, dazu gehören der Breitbandausbau und der Weg zum papierlosen Gremium. Der Umgang mit Flüchtlingen habe die Stadträte ebenso umgetrieben wie der Ausbau der Innenstadt, ein zweites Gebäude für die Duale Hochschule oder der Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Königsbronn-Heidenheim-Oberkochen.

Silber und Gold

Verabschiedet wurden insgesamt 15 Stadträte, darunter „Nachrücker-Profi“ Helmuth Feichtenbeiner von der SPD-Fraktion. Die Silbermünze der Stadt erhielten Günther Freudenmann (Bündnis 90/Die Grünen) und Dr. Stefan Steckeler (Freie Wähler). SPD-Stadtrat Jürgen Bohnert wurde die kleine Goldmünze der Stadt verliehen.

Den Römischen Adler in Silber verliehen bekamen die scheidenden Stadträte Peter Gumper (CDU), Bruno Kinzler, Renate Klement-Schmidberger (SPD), Christa Miola (Bündnis 90/Die Grünen), Hans-Peter Neff (SPD), Holger Sanwald und Uwe Wiedmann (beide CDU).

Den Römischen Adler in Gold, und damit eine der höchsten Auszeichnungen der Stadt, erhielten unter anderem Dr. Ulrike Hurler (CDU) und Gerhard Oberlader (SPD). Nach 20 Jahren im Heidenheimer Gemeinderat und 15 Jahren als Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler trat Ulrich Grath bei der Kommunalwahl im Mai nicht mehr an. Auch ihm wurde von Ilg der Römische Adler in Gold verliehen. „Jetzt ist es soweit“, sagte der Oberbürgermeister lächelnd und an Grath gerichtet, ehe er mit seiner Rede ansetzte.

Als Querdenker habe Grath auch mit unkonventionellen Ideen die Stadtpolitik befruchtet. Ilg verwies auf Graths Vater und seinen Bruder, Martin Grath, die beide jahrelang im Heidenheimer Gemeinderat aktiv waren. Ganz los wird der Oberbürgermeister die Familie nicht: Ulrich Graths Schwester Stephanie Grath wird künftig im Gemeinderat sitzen.

Der Rebell im Unterhemd

Mit Michael Sautter wurde ein weiteres kommunalpolitisches Urgestein verabschiedet: Nach 39 Jahren als Stadtrat, davon 35 Jahre als Grünen-Fraktionsvorsitzender, verlieh Bernhard Ilg auch ihm den Römischen Adler in Gold. Der Oberbürgermeister erinnerte an Sautters „rebellische Anfangszeit“ im Gremium, bei der dieser aus Protest gegen das Establishment auch im Unterhemd an der Gemeinderatssitzung teilgenommen hatte. Sautter nahm’s mit Humor: „Das war doch Service.“ Doch auch Ilg ließ sich den ein oder anderen Spaß nicht nehmen: „Meine Damen und Herren, so geht das schon seit 20 Jahren …“

Neben den ausscheidenden Stadträten gab es auch noch ein Jubiläum zu feiern: Hans Kurowski (Bündnis 90/Die Grünen) wurde für seine 30-jährige Mitgliedschaft im Gremium mit dem Verdienstabzeichen des Städtetags Baden-Württemberg in Gold geehrt.