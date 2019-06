An drei Fahrzeugen hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Schnaitheim die Reifen zerstochen.

Der Vandale trieb am Sonntag zwischen 2 und 10 Uhr sein Unwesen. In der Straße Knupfertal zerstach der Unbekannte an drei geparkten Fahrzeugen jeweils beide Reifen auf der rechten Fahrzeugseite.

Das Polizeirevier Heidenheim ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Personen gesehen haben, sich unter Tel. 07321-322-0 zu melden.