Seit diesem Jahr wird vermehrt darüber diskutiert, ob Flugreisen tatsächlich immer sein müssen, oder ob es nicht auch Alternativen gibt? Spielt bei Ihrer Reiseplanung das Fliegen eine Rolle? Hier geht’s zur Umfrage:

Die Zeit der Ferien ist da: Ob jetzt an Pfingsten oder in einigen Wochen in den Sommerferien - wohl die meisten planen einen Urlaub. Und oft soll der nicht auf Balkonien stattfinden, sondern es wird verreist. Nun wird seit diesem Jahr vermehrt darüber diskutiert, ob und wie viele Flugreisen sinnvoll oder verantwortungsvoll sind.

Selbst bereit, für Klimaschutz etwas zu tun?

Dass der Klimaschutz viele bewegt, hat sich nicht zuletzt in den jüngsten Europa- und Kommunalwahlergebnissen gezeigt. Doch wie weit ist man tatsächlich auch selbst bereit, etwas zu ändern? Oder wird dies nur von Politik und Wirtschaft erwartet?

Wie gehen Sie mit dem Thema um? Ist bei Ihnen das Bewusstsein beim Thema Fliegen gestiegen? Haben Sie selbst sogar schon Reisepläne, die das berücksichtigen? Oder ist Ihnen das egal?