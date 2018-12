Podcast Unterm Dach (5): „Warten aufs Christkind“ ohne Probleme?

Podcast „Unterm Dach“ (1): Was bedeutet der Diesel-Deal für Heidenheim?

Kauft in Heidenheim noch jemand Diesel-Autos? Was soll man tun, wenn man doch hin und wieder nach Stuttgart fahren will? In der ersten Folge des HZ-Podcasts „Unterm Dach“ dreht sich alles um das Thema Diesel.