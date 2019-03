Podcast Unterm Dach (10): Rodung am Rinderberg - Arbeitsplätze oder Natur?

Heidenheim / HZ

Ist es gerechtfertigt zehn Hektar für eine Gewerbeansiedlung zu opfern? Die zehnte Episode des HZ-Podcasts beschäftigt sich mit dem Rinderberg.

Der Verkauf der GBH oder die geplante Veräußerung der Voith-Arena an den FCH: Das waren Themen, welche die Menschen in der Stadt und drüber hinaus umtrieben, was sich auch in vielen Leserzuschriften an die HZ äußerte.

Beim Rinderberg verhält es sich nicht anders. Das zwischen Nattheim und Oggenhausen gelegene Gewerbegebiet und die Ende des vergangenen Monats gestartete und mittlerweile abgeschlossene Rodung von zehn Hektar Mischwald sorgten nicht nur auf den digitalen Kanälen für Diskussionen. Auch in Briefen an die Redaktion drückten viele Leser ihren Unmut über den Kahlschlag aus.

Die Frage lautet: Arbeitsplätze oder Natur?

Ohne Frage: Die Rodung am Rinderberg ließ die Emotionen hochschlagen. Dies war Anlass für uns, die Thematik in den Mittelpunkt der neuen Episode des HZ-Podcasts zu stellen.

Die Redakteure Marc Hosinner und Andreas Uitz, der sich in den vergangenen Wochen intensiv mit dem Gewerbegebiet beschäftigt hat, gehen der Frage nach „Arbeitsplätze oder Natur?“.

