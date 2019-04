Zum Heidenheimer Beitritt zum interkommunalen Gewerbegebiet ("Wiese oder Arbeitsplätze?", HZ vom 29. März)

Na prima: nach 1000 Arbeitsplätzen auf dem Rinderberg jetzt also zwischen Königsbronn und Oberkochen noch "mehr als 1000", von denen laut Andreas Uitz "die Rede ist" (Betonung auf "die Rede ist"). OB Ilg spricht gar von einem "nie dagewesenen Zukunftsprojekt", das ("auch aus Zeiss-Sicht") ein "großes raumplanerisches Denken" erfordere. Wer kann da dagegen sein, außer den paar kleingeistigen Hanseln im Gemeinderat, die die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben und stur an ihren überholten ideologischen Positionen festhalten, versteht sich (so sinngemäß OB, Rest der Stadträte und unisono Kommentar von Uitz, der sicher mit Wohlgefallen zur Kenntnis genommen wurde).

Was bei der Sache auffällt:

1. In Heidenheim ist durchgehend und ausschließlich die Rede von Zeiss: "Zeiss will seinen Standort vergrößern. Für diese Erweiterung sollen 16 Hektar bereitgestellt werden." Im Bericht über die Entscheidung im Königsbronner Gemeinderat spielt Zeiss dagegen überhaupt keine Rolle, da handelt es sich völlig neutral um ein "zur Erschließung und Vermarktung vorgesehenes" Gebiet. Vermarktung klingt nicht gerade nach Zeiss-Bedürfnis.

Das abgedruckte Foto passt dazu und entlarvt den manipulativen Charakter von Heidenheimer Diskussion und Berichterstattung: Die rot eingefärbte Fläche ist sehr viel größer als die Fläche des bestehenden Zeiss-Werks. Wer glaubt, dass Zeiss jemals – wenn überhaupt eine – die gesamte Fläche in Anspruch nimmt?

OB Ilg verliert aber "endgültig die Geduld", wenn eine grüne Stadträtin sich einen entsprechenden Einwand erlaubt. Zeiss dient offensichtlich als Totschlagargument, insbesondere nach dem laut gewordenen Unmut in der Bevölkerung anlässlich des Rinderberg-Kahlschlags.

2. In Heidenheim ist sehr von "Zukunft" die Rede, gern mit rhetorischer Frage, die nur eine Antwort zulässt ("Wem hilft es, wenn wir die Natur schützen, aber die Region keine Zukunft hat?"), wenn die Ausweisung großflächiger neuer Gewerbegebiete nicht sowieso gleich als alternativlos angesehen wird ("Wo soll sich Gewerbe denn dann ansiedeln?").

"Die Zukunft unserer Kinder wird nicht im Ackerbau liegen." Schon klar, aber eigentlich hätte man erwartet oder wenigstens gehofft, dass bei den Stichwörtern Zukunft und Kinder langsam ein Umdenken stattfindet.

Alfred Hoffman, Heidenheim