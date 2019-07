Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

Pokalderby in Ulm: Am 10. August spielt der SSV Ulm 1846 Fußball gegen den 1. FC Heidenheim im DFB-Pokal. Mitglieder und Dauerkarteninhaber des SSV Ulm 1846 Fußball haben am Dienstag, 16. Juli, auf dem Sommerfest des Vereins die Möglichkeit, bereits Karten für das Spiel zu erwerben.

Ulm gegen Heidenheim Tickets für den DFB Pokal: Drittanbieter im Internet bieten erste Karten an SSV Ulm 1846 Fußball gegen den 1. FC Heidenheim: Am 10. August 2019 findet im Ulmer Donaustadion das Derby statt

Um 15.30 Uhr lädt der Verein Fans und Interessierte zu einer öffentlichen Trainingseinheit auf den Trainingsplatz hinter der Gegentribüne (Eingang Gegentribüne) ein. Ab 17 Uhr beginnt an den Kassen des Haupteingangs dann das erste „kleine Sommerfestle“ des SSV sowie der erste Vorverkaufstag zum DFB-Pokal. Rund um den Haupteingang des Donaustadion können Fans beim Sommerfest auf den Saisonstart und die DFB-Pokalpartie einstimmen. Nach Trainingsende gegen 17.15 Uhr werden auch alle Spieler der Ulmer Spatzen dazu stoßen und für eine Autogrammstunde bereit stehen.

Der Vorverkauf im Überblick

Der Vorverkauf von DFB-Pokaltickets für Mitglieder- und Dauerkarteninhaber am Haupteingang des Donaustadions (ein Mitgliedsausweis oder eine Dauerkarte des SSV Ulm 1846 Fußball muss vorgezeigt werden):

Dienstag, 16. Juli 2019, 17 – 19.30 Uhr

Mittwoch, 17. Juli 2019, 10 – 13 Uhr und 16 – 19 Uhr

Das Kontingent ist auf maximal sechs Tickets begrenzt, davon maximal zwei Sitzplatzkarten (solange vorrätig) pro Person.

Öffentlicher Vorverkauf von Ticketpaketen

Wie der SSV in einer Pressemitteilung schreibt, sind erstmals im freien Verkauf die DFB-Pokal-Tickets in einem Ticketpaket erhältlich, das aus einer Tageskarte für das DFB-Pokalspiel und einer für das 1. Heimspiel der Spatzen gegen die SV Elversberg besteht.

Das Ticketpaket könnt ihr am Donnerstag, 18. Juli, von 8 Uhr bis 18 Uhr bei der Südwest Presse in Ulm erwerben.

Es werden ausschließlich Ticketpakete zu einem exklusiven Sonderpreis verkauft. Pro Person können bis zu 20 Ticketpakete erworben werden. Der öffentliche Vorverkauf einzelner DFB-Pokalkarten beginnt ab 18.46 Uhr über das Reservix-Portal.

Ein Stehplatz-Kombiticket gibt es z.B. für 22,50 Euro statt 26,50 Euro. Die Ticketkategorien können beliebig kombiniert werden und sind jeweils mit vier Euro gegenüber dem Gesamtpreis rabattiert.

Öffentlicher Vorverkauf von DFB-Pokal-Tickets

Ab Donnerstag, den 18. Juli 2019, um 18.46 Uhr können alle Fans frei verkäuflich Tageskarten für das große Pokalderby auf www.reservix.de sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen erwerben.

Tickets für den Gästebereich und Fan-Bekleidung

Tickets für die Gästebereiche gibt es ausschließlich beim 1.FC Heidenheim zu erwerben.

Bitte beachtet, dass dass im Gästebereich (G) kein Zutritt in SSV-Fankleidung möglich ist. Ebenso ist das Tragen von FCH-Fankleidung in den Bereichen L, D, D1 und D2 nicht erlaubt.

Das könnte dich auch interessieren:

Tempo 30 in Ulm Noch mehr Tempolimits in der Weststadt und am Eselsberg Der Gemeinderat hat bereits im November 2018 beschlossen, dass es in Ulm weitere nächtliche Tempo 30 Bereiche geben wird.