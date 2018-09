Übung in Aufhausen: Auto landet in der Brenz

Heidenheim / cat

Ein Pkw fährt in die Brenz – darin eine eingeschlossene, verletzte Person: So lautete das Szenario, das die Mitglieder der Feuerwehrabteilung Schnaitheim am Mittwochabend in Aufhausen trainierten.

Es galt, eine Puppe aus dem Wrack zu befreien, die medizinische Versorgung zu sichern und zeitgleich eine Barriere zu erreichten, damit auslaufendes Öl und Benzin den Fluss nicht verschmutzen. Für die Übung wurde ein speziell präpariertes Auto verwendet, das nur noch aus der Karosserie besteht.