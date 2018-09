Heidenheim Übersicht: Gottesdienste nach den Ferien

Heidenheim / pm

In der ersten Woche nach den Sommerferien finden die Schulgottesdienste im Stadtgebiet wie folgt statt:

Am Montag, 10. September: Freie Evangelische Grundschule um 8.40 Uhr in der Aula; Freie Evangelische Realschule und Gymnasium um 8 Uhr in der Aula; Friedrich-Voith-Schule um 8.45 Uhr in der Marienkirche; Grundschule Großkuchen um 9 Uhr in der Kirche St. Petrus und Paulus Großkuchen; Hellenstein- und Schiller-Gymnasium um 7.40 Uhr in der Pauluskirche; Mittelrain-Grundschule um 8 Uhr im Ökumenischen Gemeindezentrum; Reutenen-Grundschule um 8.30 Uhr im Mehrzweckraum; Schulverbund im Heckental Rauhbuchschule um 8 Uhr in der Turnhalle; Schulverbund im Heckental Grundschule West um 8.40 Uhr in der Mensa der Werkrealschule; Silcherschule um 7.40 Uhr in der Christkönigskirche Mergelstetten. Am Dienstag, 11. September: Hirscheckschule um 8.30 Uhr in der St.-Bonifatius-Kirche Schnaitheim. Am Mittwoch, 12. September: Max-Planck-Gymnasium um 7.40 Uhr im Musiksaal; Schulverbund im Heckental Werkreal- und Realschule um 7.45 Uhr in der Christuskirche.

Gottesdienste für die Schulanfänger der 1. Klassen: Am Mittwoch, 12. September, Friedrich-Voith-Schule um 9.15 Uhr im Musiksaal; Reutenen-Grundschule um 14 Uhr in der Christkönigskirche Mergelstetten. Am Donnerstag, 13. September: Hirscheckschule um 9.30 Uhr in der Michaelskirche Schnaitheim; Mittelrain-Grundschule um 14.30 Uhr im Ökumenischen Gemeindezentrum; Ostschule um 9.45 Uhr in der Turnhalle. Am Freitag, 14. September: Nikolauspflege (Königin-Olga-Schule) um 9.30 Uhr in der Schule. Am Samstag, 15. September: Freie Evangelische Grundschule um 10.30 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche; Grundschule Großkuchen um 9.30 Uhr in der Kirche St. Petrus und Paulus Großkuchen; Oggenhausen Grundschule um 9.15 Uhr in der evangelischen Kirche; Schulverbund im Heckental Rauhbuchschule und Grundschule West um 9 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche; Silcherschule um 9 Uhr in der evangelischen Kirche Mergelstetten.