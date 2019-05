Einmaleffekte spülten dem Landkreis 16,4 Millionen Euro mehr als geplant in die Kasse.

Selten hatte Kämmerer Roland Fuchs dem Kreistag so gute Nachrichten über die Finanzen zu überbringen wie bei der jüngsten Kreistagssitzung. 16,4 Millionen Euro mehr als geplant konnte er beim ordentlichen Ergebnis aus dem Hut zaubern, das 18,5 Millionen Euro beträgt.

Die CDU-Fraktion packte diese Gelegenheit gleich beim Schopf: Mindestens zehn Millionen Euro davon werden für die Finanzierung des dritten Bauabschnitts des Klinikums reserviert. CDU-Kreisrat Dieter Zeeb hatte das Gremium bei diesem Antrag einstimmig hinter sich.

Die Gründe für das dicke Plus

Warum fielen die Kreisfinanzen, sonst oft auf Kante gestrickt, 2018 so gut aus wie seit 40 Jahren nicht mehr? Diesen Zeitraum zumindest hat Kämmerer Fuchs als Landratsamtsmitarbeiter im Blick. Die größte Position ist im Asylbereich zu finden. Das Land hat nachträglich für die Jahre 2017 und 2018 3,7 Millionen Euro erstattet für die Leistungen an Asylbewerber in der Anschlussunterbringung. Gleichzeitig konnte der Landkreis wegen der sinkenden Flüchtlingszahlen Unterkünfte aufgeben, musste also weniger Mieten zahlen und weniger Geld für Sach- und Dienstleistungen aufwenden. Unterm Strich wurden 1,9 Millionen eingespart. 3,4 Millionen weniger Ausgaben hatte der Landkreis zudem an ordentlichen Aufwendungen aus der Sozialkasse im SGB-II-Bereich. Der Hauptgrund hierfür sei, so Fuchs, dass der Familiennachzug bei Migranten ausgesetzt worden und die Zahl der anerkannten Flüchtlinge stark zurückgegangen sei.

Vonovia-Verkauf spielt eine Rolle

Größter Einnahmeposten war die Grunderwerbssteuer, die 3,5 Millionen Euro höher ausfiel als angenommen und 8,4 Millionen Euro ausmachte. Warum dieses dicke Plus? Kämmerer Fuchs verwies zum einen auf die vielen Bauvorhaben, aber auch der Verkauf der Vonovia-Wohnungen brachte unerwartet Steuergeld ein. Positiv gestaltet sich laut Fuchs konjunkturbedingt auch das Gebührenaufkommen: Ein Plus von 0,7 Millionen Euro gab es bei Bau-, Immissionsschutz und Vermessungsgebühren. Mehr Einwohner, eine höhere Steuerschätzung und anderes erhöhte die Schlüsselzuweisung des Landes um rund 800 000 Euro.

Fuchs bremste allzu große Begehrlichkeiten gleich einmal ein. Er verwies auf den Nachholbedarf bei der Infrastruktur wie Schulen und den Kliniken.