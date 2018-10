Heidenheim Über 350 Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integriert

Heidenheim / HZ

Im Kreis Heidenheim haben laut Gewerkschaft NGG bislang 351 Flüchtlinge einen Job gefunden.

Integration per Job: Geflüchtet und mit einem Arbeitsvertrag im Landkreis Heidenheim angekommen – so ging es Ende vergangenen Jahres 351 Asylbewerbern. Das teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten mit und spricht von einem „Ankommen in der Gesellschaft“. Die NGG beruft sich auf eine neue Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Danach ist die Zahl der berufstätigen Flüchtlinge aus den acht wichtigsten Herkunftsländern – darunter Syrien, Afghanistan und der Irak – stark angestiegen. Vor drei Jahren zählte die Arbeitsagentur im Kreis Heidenheim noch 67 Asylsuchende mit einem Arbeitsvertrag.

Hohe Hürden

„Die Zahlen zeigen, dass ein großer Teil der Menschen, die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, im Berufsleben Fuß fassen konnte. Und zwar trotz Sprachbarrieren und teils enormer bürokratischer Hürden“, sagt NGG-Regionalchefin Karin Brugger. Positiv wertet die Gewerkschafterin den steigenden Anteil regulärer Jobs. Laut Statistik waren kreisweit 66 Prozent der erwerbstätigen Flüchtlinge sozialversicherungspflichtig beschäftigt. „Diese Menschen verdienen ihr eigenes Geld, sie zahlen Steuern und Sozialbeiträge“, so Brugger.

Dabei könne Zuwanderung ein Beitrag gegen den Fachkräftemangel sein. „Gerade Arbeit ist ein wichtiger Faktor bei der Intergration von Menschen in Deutschland. Auch das Ernährungsgewerbe sucht händeringend Nachwuchs“, betont Brugger. „Hotels, Gaststätten, aber auch Bäckereien, Brauereien und die Lebensmittelverarbeitung haben jahrzehntelange Erfahrungen mit Zuwanderern.“ Die Wirtschaft könne wie schon in den 1960er- und 1970er-Jahren ein „Integrationsmotor“ sein. Die Botschaft der Gewerkschafterin an die Adresse der Betriebe aber ist klar: „Unternehmer dürfen die Geflüchteten nicht als billige Arbeitskräfte ausnutzen. Es darf keine Zwei-Klassen-Belegschaften und auch keine Ausnahmen beim Mindestlohn oder den Dokumentationspflichten – also beim Festhalten der Arbeitszeiten – geben.“ Denn der Azubi- und Arbeitskräftemangel sei etwa im Gastgewerbe auch durch teils unattraktive Arbeitsbedingungen hausgemacht.

„Azubi statt Aushilfe“

Zwar wollten viele Flüchtlinge möglichst schnell Geld verdienen, um ihre Familien zu unterstützen. „Doch allein mit Helfer-Jobs gibt es kaum solide Berufsperspektiven in Deutschland. Wichtig ist, dass die Flüchtlinge ins duale Ausbildungssystem kommen. ,Azubi statt Aushilfe‘ muss auch die Devise der Unternehmen sein“, sagt Brugger. Laut Statistik waren im Kreis Heidenheim Ende vergangenen Jahres 27 Azubis mit einem Fluchthintergrund gemeldet.