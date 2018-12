Schnaitheim Turn- und Festhalle: Nach Sanierung fast wie neu

Schnaitheim / Andreas Uitz

Die Schnaitheimer Turn- und Festhalle wurde rundum erneuert und modernisiert.

Über eineinhalb Jahre hinweg ist die Turn- und Festhalle saniert worden, jetzt sind die Bauarbeiten pünktlich vor Weihnachten abgeschlossen. Und das mehr als 60 Jahre alte Gebäude neben der Hirscheckschule ist nicht wiederzuerkennen. Vor allen Dingen im Innern könnte die Halle auch neu gebaut sein. Nicht ohne Stolz präsentierte OB Bernhard Ilg das Ergebnis der Arbeiten.

Mit der pünktlichen Fertigstellung ist es gelungen, dass das traditionelle Weihnachtskonzert des Musikvereins am Samstag in der frisch sanierten Halle stattfinden kann. „Jetzt bin ich nur noch gespannt, ob das auch mit der Akustik klappt“, so Ilg. Da während der Bauarbeiten im Innern die Halle nicht genutzt werden konnte, geht auch für die Schnaitheimer Sportler, Vereine und den Schulsport eine Durststrecke zu Ende, währende der auf andere Hallen ausgewichen werden musste.

Bei der Sanierung wurde die Halle auch energetisch auf den neuesten Stand gebracht, es wurden neue – auch behindertengerechte – Toiletten eingebaut und der gesamte Innenbereich runderneuert. Durch große Fenster und die hellen Wände mit Aufprallschutz wirkt die wirkt die Halle deutlich heller und freundlicher. Erneuert wurden auch der Gymnastikraum und das Foyer.

Alles in allem hat die Stadt Heidenheim rund zwei Millionen Euro in die Sanierung investiert. „Gut angelegtes Geld“, wie Ilg betonte.