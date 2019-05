Das Trio „BSP“ bei „Kulrur in der Kapelle“.

Heidenheim. Der Rhythmus hielt am Mittwochabend Einzug in die Kapelle im Pflegeheim St. Franziskus – und das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Denn unter Trommelschlägen betrat das Trio „BSP“ aus dem Remstal die Bühne, und aus den Trommelschlägen wurde ein ungarisches Volkslied, das freilich vom Trio selbst so bearbeitet wurde, dass die Ungarn es vielleicht nicht mehr erkennen würden. Die rund 40 Zuschauer in der Kapelle aber waren vom ersten Moment an hingerissen von der „Waszumkuckuckauchimmerfür-Musik“, die das Trio über zwei Stunden lang in der Reihe „Kultur in der Kapelle“ bot.

In ein Genre lässt sich tatsächlich nicht einordnen, was „BSP“ so alles im Angebot hat: Volkslied, ob ungarisch, ob bretonisch, ob keltisch, in einer Bearbeitung, die viel Überraschendes an Tempo und Dynamik bereithält, und jede Menge Eigenkompositionen, die ebenso voller Wechsel stecken. Sphärisch, Indisch, Blues und Afro und vieles mehr bildeten eine ganz eigene und sehr eingängige Mischung.

Die Schwingung schwappte über auf das Publikum, das sich gerne wieder und wieder überraschen ließ. Einiges Überraschungspotenzial steckte aber auch im Instrumentarium: Welche bunte Vielfalt allein Schlagzeuger Andreas Pastorek an Schlaginstrumenten bereithielt, ließ immer wieder staunen – verblüffend, welches Sammelsurium sich da wiederfand, und ebenso verblüffend, welche wunderbaren Akzente er damit der Musik hinzufügte. Trevor Brown wechselte von Saxophon zu Gitarre, von Gitarre zu Mandoline und wieder zurück, und Andreas Spätgens holte aus seinem Keyboard die erstaunlichsten Klänge, von der Sitar über die Panflöte bis zu Singstimmen.

Das Publikum unternahm so die erstaunlichsten Klangreisen über Fjorde, die lachen und weinen können, nahm „Tee zur Geisterstunde“, erlebte den „Trollinger-Blues“ und das ganz erstaunliche „Tanz den Riesling“, in dem gewissermaßen die Akkorde miteinander anstoßen und ein sehr süffiges Bouquet bilden. Das Trio empfahl dazu eine gehaltvolle „Tarantella al forno“, die ordentlich Tempo und Temperament versprühte. Als schließlich in der Zugabe ein „Zirkuspferd“ sehr schillernd, aber auch durchaus mal im Blues einherschritt und schließlich mit einer in der Musik dargestellten majestätischen Verbeugung den Ausklang setzte, ging ein Abend voller musikalischer Erlebnisse auf hohem Niveau zu Ende. Der lange Applaus konnte nur eines bedeuten: wiederkommen! Marita Kasischke