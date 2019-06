Derzeit ist es nicht erlaubt, öffentliche Grillstellen zu nutzen.

Eine kleine Unachtsamkeit wie eine Glasscherbe, ein im hohen Gras geparktes Auto mit erhitztem Katalysator oder ein unsachgemäßer Umgang mit offenem Feuer kann schon genügen, um einen Wald- bzw. Flächenbrand zu entfachen. Das Landratsamt Heidenheim weist darauf hin, dass derzeit aufgrund der sehr hohen Temperaturen eine erhöhte Waldbrandgefahr im Landkreis besteht und empfohlen wird, öffentliche Grillstellen nicht zu nutzen.

Durch den verantwortungsvollen Umgang mit der Natur lassen sich Wald- und Flächenbrände verhindern. Vom 1. März bis 31. Oktober gilt im Wald ein grundsätzliches Rauchverbot. Man sollte auch keine Zigaretten aus dem Autofenster werfen. Autofahrer sollten nur ausgewiesene und befestigte Parkflächen für das Abstellen ihres Autos auswählen.

Regeln während des Sommers

Außerdem dürfen im Wald keine Flaschen achtlos weggeworfen werden, es könnte zum Brennglaseffekt kommen. Feuer machen ist generell nur an den offiziell fest eingerichteten und markierten Feuerstellen an Grillplätzen erlaubt. Das Feuermachen an den öffentlichen Grillstellen im Staatswald ist derzeit jedoch verboten.

Dr. Hans Untheim, Leiter des Fachbereichs Wald und Naturschutz im Landratsamt, appelliert in diesem Zusammenhang an das Verständnis der Bevölkerung für diese Maßnahme. Sobald es ausreichend regne, sei die Waldbrandgefahr gebannt und die Grillstellen dürften dann wieder benutzt werden.

Grillen im Wald ist verboten

Grillen im Wald auf mitgebrachten Grillgeräten ist der Mitteilung des Landratsamts zufolge immer verboten. Offenes Feuer außerhalb des Waldes muss mindestens 100 Meter vom Waldrand entfernt sein. Bei der momentanen Trockenheit sollte auch auf Wiesen auf offenes Feuer verzichtet werden. Auch an den erlaubten Stellen muss das Feuer immer beaufsichtigt und vor dem Verlassen vollkommen gelöscht werden.

Im Notfall die Feuerwehr rufen

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass Zufahrten zu Wäldern und Heideflächen freigehalten werden müssen. Sie sind wichtige Rettungswege für die Feuerwehr. Kommt es dennoch zu einem Brand oder wird ein unkontrolliertes Feuer im Wald oder auf dem Feld entdeckt, ist es wichtig, schnellstmöglich die Feuerwehr über die Rufnummer 112 zu alarmieren und dabei möglichst präzise Ortsangaben zu machen. Es wird empfohlen, selbst Löschversuche zu unternehmen und so lange vor Ort zu bleiben, bis die Feuerwehr an der Einsatzstelle eingetroffen ist.