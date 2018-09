Heidenheim Transall an der A7: Wo geht die Reise hin?

Heidenheim / Catrin Weykopf

Am P&R-Parkplatz an der A7 steht seit Montagnacht eine Transall-Maschine. Doch wo kommt sie her und wo geht die Reise hin?

Ende 2017 ging am Fliegerhorst Penzing (bei Landsberg am Lech) die Ära der Transall zu Ende. Eines der dort ehemals stationierten Flugzeuge steht derzeit an der A7 an der Anschlussstelle Heidenheim. Das vorläufige Ziel der Reise: Möckern bei Berlin. Dort befindet sich ein Truppenübungsplatz.

Ob die Maschine aber wirklich dort ihren letzten Ruheplatz finden wird, ist nicht klar. Möglich sei auch ein Platz in einem militärhistorischen Museum, so ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums auf HZ-Anfrage.

700 Kilometer lange Reise

Rund 700 Kilometer lang ist die Reise des Fliegers, der in zwei Fuhren transportiert wird. Auf einem Schwerlasthänger ruht der Rumpf, auf einem zweiten die Tragflächen.

Die Fahrt weitergehen soll am Dienstagabend gegen 21 Uhr. Statt aber wieder auf die Autobahn einzubiegen, führt der Weg in der kommenden Nacht über Land: Über die B466 geht es zuerst durch Nattheim nach nach Neresheim, anschließend weiter Richtung Nördlingen und Gunzenhausen und von dort Richtung Nürnberg.

Die Route des Transall-Transports in der Nacht auf Mittwoch. Los gehen soll es ab etwa 21 Uhr. © Foto: Screenshot Googlemaps

Das Flugzeug vom Straßenrand aus beobachten

Es besteht also die Möglichkeit, die Fahrt des Flugzeugs vom Straßenrand aus zu beobachten. Genaue Zeiten, wann der Flieger wo zu sehen sein wird, kann die Speditionsfirma allerdings nicht nennen.

Der Rumpf der Maschine ist 27,25 Meter lang und 6,50 Meter breit. Das Gewicht beträgt 20 Tonnen.

Auf Grund des Schwertransports ist in der Nacht auf den betroffenen Strecken zudem örtlich mit Behinderungen zu rechnen.