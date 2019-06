Nach eigenen Aussagen war Christian Nill Polizist mit Leib und Seele. Jetzt ist der Ulmer Polizeipräsident unerwartet gestorben.

Nur wenige Wochen vor seinem Ruhestand ist am Montag überraschend der Ulmer Polizeipräsident Christian Nill gestorben. Er wurde nur 63 Jahre alt, wie das Polizeipräsidium Ulm am Dienstag mitteilte.

Nill wurde am 13. Juni 1956 in Tübingen geboren. 1978 begann seine Karriere bei der Polizei. Nach dem Aufstieg in den höheren Dienst war er unter anderem Referent im baden-württembergischen Innenministerium, Leiter der damaligen Polizeidirektion Ulm und Leiter der Landespolizeidirektion Stuttgart. Seit 2014 stand er als Präsident an der Spitze des auch für Heidenheim zuständigen Polizeipräsidiums in Ulm.

In seinem letzten Interview mit der Heidenheimer Zeitung hatte er etwas wehmütig Bilanz über sein Berufsleben gezogen. Dreimal verlängerte er seine Dienstzeit und begründete das damit, dass er seine Arbeit stets gemocht habe. „Ich habe die Entscheidung nie bereut, Polizist zu werden.“, sagte er bilanzierend Ende Mai.

Christian Nill hinterlässt eine Frau und zwei erwachsene Kinder.