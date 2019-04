Met-Kino: Vom Konzerthaus nach New York – Philippe Jordan dirigierte „Die Walküre“.

Heidenheim. Womöglich hat sich die eine oder der andere unter den knapp 200 Besuchern der Liveübertragung von Richard Wagners „Die Walküre“ aus der Met in New York ins Kino-Center ja plötzlich an die Zeit erinnert, als das Ulmer Theater noch mit Gastspielen Heidenheim ansteuerte.

Und vielleicht fiel jemandem bei dieser Gelegenheit ein Abend im Januar des Jahres 1995 im Konzerthaus ein, an dessen Ende nach einem sagenhaft fad inszenierten, aber musikalisch sehr ergiebigen „Wiener Blut“ die Sopranistin Angela Denoke – damals auf dem Sprung zur Weltkarriere – einen schüchternen jungen Mann zum Bühnenrand führte, der das Ganze dirigiert hatte.

„Der Mann ist gut“ hatte am übernächsten Tag in der Heidenheimer Zeitung gestanden. Und inzwischen ist der Mann noch viel besser und dirigiert unter anderem auch an der Met. Die Rede ist vom Schweizer Philippe Jordan, damals Korrepetitor mit Dirigierverpflichtung an der Donau, heute einer der weltweit gefragtesten Kapellmeister.

Warum das so ist, war dann auch gleich zu hören. Jordan heizte mit dem prächtig klingenden Met-Orchester den ja ohnehin hitzigen ersten Aufzug der „Walküre“ derart auf, dass es regelrecht Gänsehaut verursachte. Kein Wunder, dass bei solch gewaltiger enegetischer Aufladung das Wälsungenblut in heftigste Wallung geriet. Spitzenmäßig!

Auch die Gesangsabteilung. Stuart Skelton, von der Stimmfärbung mitunter an den großen Lauritz Melchior erinnernd, zelebrierte als Siegmund eine Heldentenorgala ganz ohne stimmliche Posen, bei der selbst die geradezu monströs dimensionierten „Wälse“-Rufe nicht obszön wirkten. Und Eva-Maria Westbroek, einst in Stuttgart als Gutrune in der „Götterdämmerung“ ins internationale Rampenlicht getreten, war eine die aufgwühlte Sieglinde auch musikalisch auf den Punkt bringende Sopranistin. Wenn man dann noch unter anderem bedenkt, dass die Met eine Brünnhilde wie Christine Goerke ins Rennen schicken kann . . .

Was die Inszenierung anbelangt, setzt Robert Lepage alles auf die Karte seiner die Bühne füllenden, sündteuren „Ring“-Maschine“, die, zugegebenermaßen,sehr imposant wirkt, aber auch nicht verhindert, dass an der Met bei Wagner weiterhin aus Stierhörnern getrunken wird und sich Männer mit Tierschädeln schmücken.

Doch sei’s drum: Denn hier galt’s diesmal der Musik auf eine Art und Weise, die alles andere zweit- oder gar drittrangig machte. Ein Fest, sagenhat. Manfred F. Kubiak