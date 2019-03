rspann Vorspann Vorspann

Das ging ja mal wieder schnell: Mit der Vorstellung von Francis Poulencs „Dialogues des Carmélites“ endet Samstag, 11. Mai, ab 19 Uhr endet die Met-Kino-Spielzeit 2018/19. Und selbstverständlich verlosen wir auch für diese Liveübertragung aus der Metropolitan Opera in New York ins Heidenheimer Kino-Center wieder fünfmal zwei VIP-Eintrittskarten.

Zunächst werden unter den Teilnehmern, die uns die richtige Antwort geschickt haben, die Karten für die jeweils anstehende Übertragungen verlost. Unter all den Gewinnern der gesamten Saison werden dann die Heidenheimer Zeitung, die Heidenheimer Capitol-und-Kino-Center-GmbH, das Autohaus-Marnet-Großkundenleistungszentrum und das Lufthansa-City-Center eine viertägige Reise für zwei Personen nach New York verlosen, die natürlich auch einen Opernbesuch in der Met beinhalten wird.

Das Ganze ist selbstverständlich wie immer mit einer Preisfrage verbunden. Und die beschäftigt sich heute mit dem Geburtsort des Komponisten. Ist es

a) Marseille,

b) Paris oder

c) Nancy?

Die Antwort sollte per E-Mail bis Sonntag, 5. Mai, 24 Uhr, unter Angabe der Postanschrift und einer Telefonnummer an folgende Adresse gesandt werden: gewinnspiel@hz.de

Das ging ja mal wieder schnell: Mit der Vorstellung von Francis Poulencs „Dialogues des Carmélites“ endet Samstag, 11. Mai, ab 19 Uhr endet die Met-Kino-Spielzeit 2018/19. Und selbstverständlich verlosen wir auch für diese Liveübertragung aus der Metropolitan Opera in New York ins Heidenheimer Kino-Center wieder fünfmal zwei VIP-Eintrittskarten.

Zunächst werden unter den Teilnehmern, die uns die richtige Antwort geschickt haben, die Karten für die jeweils anstehende Übertragungen verlost. Unter all den Gewinnern der gesamten Saison werden dann die Heidenheimer Zeitung, die Heidenheimer Capitol-und-Kino-Center-GmbH, das Autohaus-Marnet-Großkundenleistungszentrum und das Lufthansa-City-Center eine viertägige Reise für zwei Personen nach New York verlosen, die natürlich auch einen Opernbesuch in der Met beinhalten wird.

Das Ganze ist selbstverständlich wie immer mit einer Preisfrage verbunden. Und die beschäftigt sich heute mit dem Geburtsort des Komponisten. Ist es

a) Marseille,

b) Paris oder

c) Nancy?

Die Antwort sollte per E-Mail bis Sonntag, 5. Mai, 24 Uhr, unter Angabe der Postanschrift und einer Telefonnummer an folgende Adresse gesandt werden: gewinnspiel@hz.de