Am Wochenende gibt es vier Aufführung des Theaters Aalen.

Am Wochenende gibt es im Theater Aalen gleich vier Aufführungen. Am Freitag, 12. Juli, macht das Stück „Verführung ist die wahre Gewalt“ um 18 Uhr in der Schloss-Scheune Essingen den Anfang. Am Abend darauf, am Samstag, 13. Juli, wird die Inszenierung dann um 21 Uhr im Freibad Spiesel wiederholt. Am Sonntag, 14. Juli, beginnt der Theatertag schon früher: Um 15 Uhr wird das Kinderstück „Kikerikiste“ letztmals open-air zusehen sein. Als Gastspiel der Schauspielschule Mainz ist „Der Goldene Drache“ dann um 19 Uhr auf der Bühne im Wirtschaftszentrum.