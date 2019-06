Schüler der Eugen-Gauß-Realschule setzten sich auf der Bühne mit dem Anderssein auseinander.

Schule, Mitschüler und der Umgang miteinander können manchmal nervig sein. Das machte die Theater-AG der Eugen-Gauß-Realschule am Dienstag bei der Premiere ihres Stücks „Respekt“ im Jugendhaus „Treff 9“ deutlich. Was für ein Vorteil es aber auch sein kann, eine ganze Schule hinter sich stehen zu haben, zeigten sie schon vor Beginn eindrucksvoll: Vor der Aufführung spielte die Bläser-AG der Schule im Hof des „Treff 9“ und kündigte die Mitschüler und ihr Theaterstück lautstark an. Außerdem waren unter den knapp 100 Zuschauern auch viele Schüler der EGR.

Das Stück wurde von der betreuenden Lehrerin der AG, Brigitte Krug-Oberlader, selbst geschrieben und von den Schülern gemeinsam bühnenreif gemacht. Es dreht sich um rücksichtsvollen Umgang im Schulalltag und um die Realität, in der die Schauspieler selbst jeden Tag leben.

Alles drehte sich um Ricarda. Was ihre Schwester Mia beklagte, traf auf das ganze Stück zu. Erzählt wurde die Geschichte der 16-Jährigen, die durch einen Gendefekt von Geburt an ein entstelltes Gesicht hatte. Nach jahrelangem Unterricht zu Hause mit den Eltern sollte Ricarda auf eine „normale“ Schule gehen. Dort wurde aufgrund ihres Äußeren von einigen anderen Mitschülern gedemütigt.

Von Anfang an freundete sie sich mit Susanne an. Bereits bei der ersten Begegnung bekennt sie: „Ich habe beschlossen die fetteste Wurst der Schule zu sein.“ Zusammen gehen sie selbstbewusst mit ihren Makeln um, und hecken einen Plan aus um fiesen Mitschülern den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Das Stück gewährte aber nicht nur Einblicke in die Welt von Ricarda und Susanne, auch alle anderen Rollen kamen mit ihren Ängsten, Problemen und Motivationen zu Wort. In zahlreichen Monologszenen standen die Sechst- bis Zehntklässler alleine auf der Bühne und Sprachen ihre Gedanken und Gefühle bezüglich ihrer neuen Mitschülerin Ricarda laut aus oder erklärten die Hintergründe ihrer Rolle. Dabei waren sie nicht nur textsicher, sondern schafften es auch in längeren Szenen alleine im Rampenlicht emotional zu spielen.

Mit einem simplen Aufgebot an Technik, einem Lautsprecher, einem Beamer und ein paar Scheinwerfern, spielte die Theatergruppe auch kurze Filme ab und baute ein Schattenspiel ein. Zudem wurde das Licht eingesetzt, um Szenen aus dem Rest der Handlung herauszuheben. Ein Phantom mit weißer Maske ging Beispielsweise im Schwarzlicht von Schüler zu Schüler und las laut Hassnachrichten über Ricarda, „das Monster“, von den Smartphones ab.

Insgesamt lieferte die Theater-AG ein nachdenkliches Stück aus eigener Feder ohne größere Patzer ab – und das bei größter Hitze im abgedunkelten Saal des Jugendtreffs und vor teilweise unruhigem, schwitzendem Publikum. Heute um 20 Uhr findet die letzte der drei Aufführungen von „Respekt“ im „Treff 9“ statt.