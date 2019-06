Schüler des Werk-Gymnasiums setzen sich auf der Bühne im Stück „Makellos“ auch mit Euthanasie auseinander.

Die Theater-AG des Werkgymnasiums spielt in der Kulturmulde, der Bühne im Eingangsbereich der Schule, das Stück „Makellos“, das ins Zentrum der Handlung fünfzehn aktuelle und sechs historische Biographien stellt. Die postdramatische Montage ist von der immer wiederkehrenden Aufforderung „Zeigt eure Makel, los!“ motiviert, nach der die Spieler in biografischen Texte von den Makeln ihrer Rollen sprechen. Diese werden neben die Biografien von sechs Opfern der „NS-Euthanasie“ gestellt. Im Gegenüber, im Nebeneinander, im Kontrast der Opferbiografien und der neuzeitlichen Biografien entsteht die Frage nach der Skalierbarkeit von Makeln und damit von Menschenwürde. Es geht außerdem um das Erinnern und die kritische Reflexion des eigenen Handelns. Den Euthanasieopfern soll auf der Bühne ein Denkmal errichtet werden.

Alle Aufführungen sind zweigeteilt: Vor der Pause wird das Stück „Makellos“ gespielt. Nach der Pause findet ein Gespräch zwischen den Mitgliedern der Theater-AG und dem Publikum statt.

Premiere ist am Freitag, 28. Juni, 19.30 Uhr im Werkgymnasium. Weitere Aufführungen finden dann am Samstag, 29. Juni, ebenfalls um 19.30 Uhr und am Sonntag, 30. Juni, etwas früher um 19.00 Uhr statt.