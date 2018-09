Heidenheim Tennisturnier für Firmenteams

Heidenheim / HZ

Beim HSB treten wieder Firmen gegeneinander an.

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Tennisabteilung des HSB wieder ihren Sparkassen-Business-Cup. Am Samstag, 15. September, haben alle Freunde des Tennissports, die sich in einer Unternehmens- oder Behördenmannschaft zusammenfinden, die Möglichkeit, gegeneinander anzutreten und viel Spaß zu haben.

Gespielt wird in Mannschaftswettbewerben mit A- und B-Runde, jede Mannschaft besteht aus mindestens drei Spielern, empfohlen werden allerdings mindestens vier. Es gibt Einzel und Doppel, wobei im Doppel zwingend mindestens ein Spieler eingesetzt werden muss, der kein Einzel gespielt hat. Es werden zwei kurze Gewinnsätze gespielt, bei Satzgleichstand entscheidet der Match-Tiebreak. Die Regelungen sollen dafür sorgen, dass Spiele zeitnah entschieden werden und auch Hobbysportler den Spieltag gut durchstehen.

Der Sparkassen-Business-Cup findet auf der Tennisanlage Rauhbuch statt. Anmeldungen sind möglich bei Richard Weichselbraun, Tel. 0151.28737460, und per Mail unter weichselbraun@kabelbw.de. Anmeldeschluss ist der 13. September. Die Auslosung findet am 14. September statt.