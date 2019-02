Giengen Bald Tempo 30 auf der Landesstraße?

Giengen / Marc Hosinner

Nachdem sich rechtliche Voraussetzungen geändert haben, verschiebt sich die Präsentation eines Aktionsplans für die Stadt. Derzeit wird erneut an unterschiedlichen Stellen gemessen.

Viele Verkehrsteilnehmer werden es gar nicht gemerkt haben: An einigen Stellen wird seit Jahresbeginn gemessen, wie schnell gefahren wird und auch die Anzahl der Fahrzeuge wird aufgezeichnet. Wie Ordnungsamtsleiter Uwe Wannenwetsch erklärt, seien bei den Messgeräten die Displays nicht in Betrieb. „Die grauen Kästen am Straßenrand nimmt so kaum jemand war“, erklärt Ordnungsamtsleiter Uwe Wannenwetsch. Ermittelt werde nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch, welche Art von Fahrzeugen – also Pkw, Zweiräder oder auch Laster – die Messstellen passieren. Begonnen wurde mit der Aufzeichnung Anfang des Jahres, beendet sein sollen sie wahrscheinlich im April.

Die Aufzeichnungen und deren Auswertung dienen als Grundlage für Berechnungen, welche als Basis für den sogenannten Lärmktionsplan, durch dessen Umsetzung die Lärmbelastung reduziert werden soll.

Plan sollte schon fertig sein

Eben dieser Plan sollte eigentlich schon länger stehen und die Präsentation war für Ende des vergangenen Jahres angekündigt worden, nachdem bereits 2016 eine Kartierung der Lärmbelastung erfolgt und ein Fachbüro aus Augsburg mit der Aktionsplanung beauftragt worden war.

Die Ergebnisse zeigten, dass vor allem an Stellen des Landesstraßennetztes in Giengen die Lärmwerte teilweise überschritten wurden. Die Berechnungen ergaben aber auch, dass für die Autobahn keine Überschreitungen vorliegen, die ein Handeln erforderlich machen. Eine Reduzierung des Lärms steht allerdings durch die heute startenden Sanierungsarbeiten der Fahrbahndecke und die damit verbundene Erhöhung des Lärmschutzwalls in Aussicht.

Richtwerte geändert

Die Umsetzungsmöglichkeiten, die sich aus den Werten und Ergebnissen ergaben, musste das Rathaus mit dem Regierungspräsidium in Stuttgart abstimmen. Im Zuge dessen wurde im November des vergangenen Jahres festgestellt, dass sich die rechtlichen Voraussetzungen kurz zuvor geändert hatten. Die Höhe der Richtwerte wurde um drei Dezibel nach unten gesenkt, dass heißt, dass sie schon bei geringerem Lärm als zuvor erreicht werden. Damit war eine Überarbeitung der Auswertung erforderlich – was durch die eingangs beschriebenen Messungen in Gang gesetzt wurde.

Sind die Unterlagen komplett, bedarf es einer erneuten Abstimmung mit dem Regierungspräsidium. Erst dann kann der Lärmaktionsplan dem Gemeinderat vorgestellt werden, der Vorhaben beschließen kann.

Umgesetzt werden könnte beispielsweise – so der Vorschlag des beauftragten Planungsbüros, die Geschwindigkeit auf Landesstraßen, also etwa auf der Planiestraße, generell Tempo 30 zu verhängen. Möglich ist nach Vorstellung der Planer auch ein Nachtfahrverbot für Lkw. Ob das so kommt? Das wird man sehen. Das Letzte Wort hat der Gemeinderat, der seinerseits auf den Aktionsplan wartet.