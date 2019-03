Auch die DHBW Heidenheim beteiligt sich am 28. März am Mädchen-Zukunftstag Girl’s Day-

Am Donnerstag, 28.März, ist der Girls' Day, also der Mädchen-Zukunftstag zur beruflichen Orientierung. Auch die DHBW Heidenheim beteiligt sich an diesem Tag mit einem Angebot für Schülerinnen ab Klasse 8. Unter dem Motto „Technik dual studieren“ haben Mädchen die Möglichkeit herauszufinden, was sich hinter den zahlreichen technischen Studiengängen wie Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Informatik und Wirtschaftsinformatik verbirgt. Beim Workshop „Wirtschaftsingenieurwesen und Naturkosmetik“ können sie hautnah und praktisch erfahren, wie Technik studieren aussehen kann.

Sie lernen den Beruf der Wirtschaftsingenieurin kennen und stellen selbst eine duftende Seife aus Naturstoffen her. Parallel dazu können die Schülerinnen im Rahmen der „Offenen Tür“ das FabLab sowie das CIM- und CAD-Labor der DHBW erkunden. Darüber hinaus gibt's beim Girl-Talk Infos, wie ein Studium an der DHBW verläuft. Das Angebot beginnt um 9 und endet um 13 Uhr. Info und Anmeldung unter www.heidenheim.dhbw.de und unter www.girls-day.de.