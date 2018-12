Heidenheim Tausende bummelten durch die Stadt

Heidenheim / Günter Trittner

Die gelungene Mischung von Handwerkskunst und weihnachtlichen Stimulanzien kam beim Publikums gut an. Höhepunkt war die lange Einkaufsnacht.

Das Wetter war super, die Besucher waren glücklich, die Atmosphäre etwas Besonderes und die Aussteller zufrieden“. Was Johannes Schenck über den viertägigen Weihnachtsmarkt in der Hinteren Gasse sagt, ist nicht nur seine persönliche Auffassung. Der Mitarbeiter des City-Marketing im Rathaus hat sich in den vergangenen Tagen vielfach mit den Akteuren des Marktgeschehens unterhalten. Und danach gilt: Der diesjährige Weihnachtsmann könnte seit Beginn im Jahr 2004 einer der Besten gewesen sein. Auch OB Bernhard Ilg und Bürgermeisterin Simone Maiwald, berichtet Schenck, seien total begeistert gewesen.

42 Marktstände waren unter der Regie der Stadtverwaltung aufgestellt worden, dazu noch acht Stände in der Alten Vogtei an der Stadtmauer aus einer privaten Initiative heraus. Dieser Markt im Markt war nicht nur durch das erweiterte Sortiment eine Bereicherung, er brachte der Hinteren Gasse durch seine höhere Lage auch eine zweite Etage. Geglückt war für Schenck generell die Mischung von Kunsthandwerk und Essen und Trinken. „Wir brauchen beides.“ Verkauft wurde selbst gestricktes, selbst gefilztes, selbst geschneidertes, selbst zubereitetes, selbst gemaltes, selbst geflochtenen, selbst gezogenes und selbst destilliertes.

Über die Stadtgrenzen hinaus

Tatsächlich war der Weihnachtsmarkt in der Hinteren Gasse auch deswegen ein Anlaufpunkt für tausende von Menschen, weil er ein Ort für Entdeckungen und voller Überraschungen war.

Das meiste Publikum drängte sich Samstag abends in den Straßen und Gassen als zusätzlich während der langen Einkaufsnacht die Geschäfte in der Innenstadt bis 24 Uhr geöffnet waren. Zusammen mit dem Winterdorf war dies ein mächtiger Dreiklang, der wie die Autokennzeichen bewiesen, weit über die Stadtgrenzen hinaus gehört worden war. Dankbar ist man seitens der Stadt nicht nur den Ausstellern, sondern auch den Anliegern, welche die Beschwernisse, welche der Markt für sie mit sich bringt, geduldig auf sich nahmen. „Alle ziehen an einem Strang“, weiß Schenck, das war eine runde Sache.“

Formal bis 24 Uhr

Formal währt die lange Einkaufsnacht am Samstag bis 24 Uhr. In Wirklichkeit versickern die Besucherströme ab 22 Uhr merklich. Die Minusgrade trieben dieses Jahr die verbliebenen Einkaufsbummler den Schloss Arkaden zu. Das Personal in den übrigen Geschäften und an den Ständen des Weihnachtsmarkt blieb sich weitgehend selbst überlassen, sieht man von den Glühweinschenken ab. Wenn dann doch früher als zur Mitternacht die Türen verschlossen und die Buden gesichert wurden, taten die so Handelnden niemand unrecht.