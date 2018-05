Heidenheim / Arthur Penk

Eine Tankstelle an der Nattheimer Straße ist am Dienstag überfallen worden. Der Täter ist auf der Flucht.

Wie die Polizei Ulm bestätigt, wurde die Tankstelle am Real-Supermarkt an der Nattheimer Straße am Dienstag um 7.04 Uhr überfallen. Der Täter hatte eine Schusswaffe bei sich und erbeutete einen „kleinen Geldbetrag“, so die Polizei.

Eine Fahndung nach dem Täter ist im Gange. Bis 8.41 Uhr kreiste ein Polizeihubschrauber über der Stadt.

Der Täter wird als junger Mann mit ungepflegtem Aussehen beschrieben. Er ist schlank und etwa 1,70 Meter groß.