Heidenheim Talhof: Irish Folk zum St. Patrick's Day

Heidenheim / pm

Am 16. und 17. März wird im Café Walden traditionelles Liedgut von der grünen Insel gespielt.

Heidenheim. Immer am 17. März feiern die Iren ihren Nationalfeiertag, den St. Patrick's Day. Wie es die Überlieferung will, hat der heilige St. Patrick Irland vom Teufel und den Schlangen befreit und das Land zum katholischen Glauben bekehrt.

Zwei Tage mit irischer Musik

Auch im Café Walden im Heidenheimer Talhof wird am Wochenende des 16. und 17. März aus diesem Anlass gefeiert: Mit Irish Stew, irischem und schwäbischen Whiskey, Guinness, guter Laune und mit viel irischer Musik sollen die bösen Geister ein weiteres Jahr lang vertrieben werden.

Balladen zum Mitsingen

Am Samstag, 16. März, spielt ab 20 Uhr die Band „Giants Causeway“, eine fünfköpfige Formation, die feinsten Irish Folk bietet. Sie präsentieren stimmungsvolle Balladen, irische und schottische Traditionals und mitreißende Songs, die jeder kennt und mitsingen kann. Es kommen Instrumente wie Akkordeon, Geige, Tin-Whistle, Low-Whistle, Querflöte, Gitarre und Bodhran zum Einsatz, abgerundet wird das Ganze durch mehrstimmigen Gesang.

Am Sonntag, 17. März, betritt das Trio „Daddy was a Leprechaun“ ab 19 Uhr die Bühne. Die Band will das Publikum mit traditionellen Liedern von der grünen Insel begeistern; mit vielseitigen Instrumenten wie Gitarre, Mandoline, Bouzouki, Dudelsack, Whistles, Banjo, Harp und Bodhran und kraftvollen und virtuosen Interpretationen. Erdige Gassenhauer und gefühlvolle Liebeslieder werden mit Spielwitz und viel Leidenschaft gespielt.