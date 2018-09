Heidenheim Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr

Heidenheim / HZ

Am Samstag, 9 September, gibt es wieder einen Tag der offenen Tür in der Feuerwache an der Darwinstraße 10.

Rund 500 Mal im Jahr rückt die Heidenheimer Feuerwehr aus, um Menschen und Tieren zu helfen. Dabei erfordert jeder Einsatz höchste Professionalität von den überwiegend ehrenamtlich tätigen Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr: Ob bei Bränden, Verkehrsunfällen oder anderen Notlagen.

Nun gibt es Gelegenheit, bei der Feuerwehr hinter die Kulissen zu blicken, Fragen zu stellen oder mitzumachen: Am Samstag, 9 September, gibt es wieder einen Tag der offenen Tür in der Feuerwache an der Darwinstraße 10.

Die Fahrzeuge können sich angeschaut werden

Auf dem Programm, das alle Altersgruppen ansprechen soll, sind Schauübungen geplant sowie Rundgänge durch die Wache. Außerdem kann man sich die Fahrzeuge im Original sowie im Maßstab 1:87 ansehen.

In entsprechender Schutzkleidung können Besucher die Technik selbst ausprobieren, sei es einen Löschangriff zu üben oder an einem echten Fahrzeug mal Schere und Spreizer anzulegen, teilt Kreisfeuerwehrsprecher Dennis Straub mit.

Für Verköstigung sorgt eine Vielzahl an kulinarischen Angeboten. Der Tag der offenen Tür beginnt um 9.30 Uhr mit einem Weißwurst-Frühstück.