Heidenheim Margit Stumpp hat klare Worte für Erdoğan

Heidenheim / pm

Die Bundestagsabgeordnete Margit Stumpp, medienpolitische Sprecherin der Grünen, wünscht sich anlässlich des Staatsbesuchs des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan mehr Offenheit.

„Es ist nicht verkehrt, mit dem türkischen Präsident zu reden, aber es sind deutliche Worte angebracht“, so Stumpp. Ihrer Meinung nach müsse die miserable Lage der Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei von Kanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier „unmissverständlich problematisiert werden.“

Stumpp nennt auch die Gründe für ihre Forderung: Zum einen verstehe sich Deutschland als Vorreiter in Sachen Menschenrechten, zum anderen verkaufe Erdoğan seinen Deutschland-Besuch im eigenen Land über die regierungstreuen Medien als großen eigenen Erfolg. „Das schwächt genau jene Kräfte in der Türkei, die sich für die Meinungs- und Pressefreiheit einsetzen“, so Stumpp.

Der türkischen Regierung müsse klar werden, dass sie nicht mit wirtschaftlichen Hilfen aus Deutschland und der EU rechnen könnten, solange sie Journalisten und Bürger alleine aufgrund anderer Meinungen einsperrt, so die Heidenheimer Abgeordnete.