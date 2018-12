Heidenheim / sk

Autofahrer können sich im Ernstfall an öffentlichem Streugut aus insgesamt 160 Kisten bedienen.

Die grauen Plastikboxen mit den gelben Deckeln sieht man im ganzen Stadtgebiet: Sie enthalten Streugut, das bei Eis- und Schneeglätte verwendet werden kann. Insgesamt hat die Stadtverwaltung rund 160 Kisten aufgestellt, sie stehen an steilen Straße und an den Schulen. „Aus den Kisten dürfen sich Autofahrer bedienen, wenn eine Weiterfahrt nicht möglich ist“, so die Auskunft der Stadt. Das Streumittel sei allerdings nicht für die Anlieger gedacht, die damit den Gehweg streuen.