Heidenheims Innenstadt verwandelt sich am Freitag und Samstag, 28. und 29. Juni, bereits zum 39. Mal in eine Festmeile mit internationaler Musik und Kultur auf mehreren Bühnen sowie mit Waren und Leckereien aus aller Welt.

Das Internationale Straßenfest soll zeigen, dass die Bürger der Stadt, alteingesessene wie auch zugezogene aus über 100 Nationen, in der Heimat eine offene Gesellschaft leben, heißt es in der Ankündigung.

An rund 80 Verkaufs- und Essensständen lassen sich ungarische, arabische, asiatische und türkische Spezialitäten, französische Crêpes, Cevapcici, Falafel, Käse und guter Wein finden. Wer sich von den zahlreichen Kulturen ein Stück Kunsthandwerk mit nach Hause nehmen möchte, bekommt hier eine schier unendliche Auswahl geboten.

Drei Bühnen im Mittelpunkt

Auf den drei Bühnen des Straßenfestes werden 15 Bands für Unterhaltung und Stimmung sorgen, dazu rund ein Dutzend weiterer Gruppen aus Heidenheim und Umgebung im Kultur- und Folkloreprogramm auf der Hauptbühne am Samstag zwischen 11 und 17 Uhr.

Auf der Hauptbühne am Eugen-Jaekle-Platz beginnt das Straßenfest am Freitagabend ab 18 Uhr mit der Bluesrock-Band Be-Rottn´Hank. Die vier Musiker in der klassischen Rockbesetzung (zwei Gitarren, Bass und Schlagzeug) spielen Cover-Versionen der Hits von Cream, Jimi Hendrix, ZZ Top, Steppenwolf und anderen. Um 21 Uhr gehört die Bühne dann den Musikern von Wanted Live, die mit Leidenschaft und Spielfreude „Your Finest & Most Passionate Rock Music“ Nummern aus den 80-ern und 90-ern sowie aktuelle Hits präsentieren. Auf der Bühne in der südlichen Hauptstraße begrüßt ab 18 Uhr „Los Crachos“, die Azubi-Band der Firma Voith, mit schmissigen Coversongs die Gäste; „Mayu Fluss“ folgt um 19 Uhr mit Indio-Latino-Rock, darunter Nummern von Manu Chao, Santana und Enrique Iglesias sowie temperamentvoll dargebotene Eigenkompositionen. Die Band „Ikarus“, gern gesehener Stammgast beim Straßenfest, tritt ab 21 Uhr auf.

Die Bühne der Hinteren Gasse hat um 18 Uhr die „Groovin´Bastards“ zu Gast – die Band rückt gleich in Orchesterstärke an. Um 21 Uhr wird die neu formierte „Hansi-Linde-Band“ mit American Country Rock die Gäste zum Grooven bringen.

Die Hauptbühne am Eugen-Jaekle-Platz gehört am Samstag tagsüber, ganz dem Motto der kulturellen Vielfalt der Stadt entsprechend, den Folkloregruppen und Kulturvereinigungen aus Heidenheim und Umgebung (siehe. Programmübersicht). Um 18 Uhr betritt mit „Cold Shots“ eine renommierte Heidenheimer Band die Hauptbühne und rockt die Innenstadt mit authentischen und bluesigen Songs der 60er- bis 80er-Jahre; den Schlusspunkt setzen wird die „Crazy Crocodile Band“.

Start mit Frühschoppen

Auf der Bühne in der südlichen Hauptstraße gibt es am Samstag ab 11 Uhr einen Frühschoppen mit dem Musikverein Schnaitheim. Die beiden Gitarristen Andreas Antoniuk und Ricarda Rickert alias „You‘n‘Me“ nehmen ihr Publikum ab 18 Uhr mit auf eine musikalische Reise. Um 21 Uhr wird die deutsche Musikerin Anja Baldauf zur Zydeco Annie und taucht mit ihren Swamp Cats ein in die Cajun- und Zydecomusik Louisianas.

Auf der Bühne der Hinteren Gasse beginnt der Samstag mit Jazz am Nachmittag: Die „Stuttgart East Group“, gegründet im Osten Stuttgarts, wie der Name nahelegt, präsentiert zusammen mit dem Luzerner Saxofonisten Toni Bechtold moderne Jazz-Standards. Die integrative Band „Mehrkraft“ der Lebenshilfe aus Giengen mit ihrer kraftvollen Musik folgt um 18 Uhr. Das Straßenfest klingt ab 19 Uhr musikalisch bluesig weiter bis Mitternacht mit dem „Brenztown Blues Club“ – der mit zehn Musikern auf der Bühne ordentlich einheizen wird.

Das Festgelände des Heidenheimer Straßenfestes reicht vom Eugen-Jaekle-Platz mit der Hauptbühne im Norden über die Hauptstraße und die Hintere Gasse bis zur Bühne südliche Hauptstraße. Die dritte Bühne steht auf dem kleinen Schlossplatz hinter dem Elmar-Doch-Haus.

Bewachter Fahrradparkplatz

Für all diejenigen, die mit dem Auto unterwegs sind, hat die Rathaus-Tiefgarage Samstag und Sonntag bis 2 Uhr in der Früh geöffnet. An beiden Tagen bietet der ADFC Fahrradfahrern die Möglichkeit, Fahrräder kostenlos in einem abgesperrten Bereich in der Grabenstraße vor dem Rathaus unterzustellen. Die Zeiten sind am Freitag von 18 bis 0:30 Uhr und am Samstag von 14 bis 0:30 Uhr