Heidenheim Heidenheim hofft auf ein erstes Storchenpaar

Heidenheim / Karin Fuchs

Noch nie gab es in Heidenheim ein brütendes Storchenpaar. Jetzt wird ein Brutplatz im Brenzpark gebaut in der Hoffnung, dass sich ein Vogelpaar auch hier niederlässt.

Giengen ist beliebt bei Störchen, Brenz mit seinem Schloss sowieso. Seit Jahren schon lassen sich dort in den beiden Nestern Storchenpaare nieder und sorgen sich um ihren Nachwuchs. Nun will auch Heidenheim die Vögel anlocken und baut im Brenzpark ein Storchennest auf einen Baum am Flussufer.

Angeflogen haben Störche die Stadt bereits, doch niedergelassen hat sich zumindest in jüngster Vergangenheit noch kein Paar. Ob das früher anders war, darauf gibt höchstens der Kindlesbrunnen auf Schloss Hellenstein einen Hinweis. Der Sage nach holte der Storch aus diesem Brunnen die neugeborenen Heidenheimer Kinder.

Störche kreisen um Pauluskirche

Zurück von der Fiktion zur Realität: Im Frühjahr wurden Störche beim Anflug auf die Pauluskirche, auf das Schloss und in Mergelstetten beobachtet. „Bei den Störchen, die immer wieder in der Stadt gesichtet wurden, handelte es sich ausschließlich um Durchzügler. Würde mal ein Paar hier brüten, dann wäre es das erste“, sagte Markus Schmid vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) im Frühjahr.

Derzeit befinden sich die Störche in ihrem Winterquartier in Afrika. Wenn sie im Frühjahr zurückkehren, sollen sie auch in Heidenheim einen Brutplatz vorfinden.

Storchennest diente bislang als Osternest

Schon vor Jahren hat Peter Schlegel, früher im Brenzparkverein engagiert, nach Bauplänen des Nabu ein großes Storchennest gebaut. Grundlage ist ein Wagenrad, darauf befindet sich eine Konstruktion aus Holz. Das Storchennest ist vielen bislang als großes Osternest im Brenzpark bekannt. Künftig soll es statt dem Osterhasen den Störchen zur Eiablage dienen. Dafür hatte es Schlegel schließlich auch gebaut.

Das Nest thront in 15 Metern Höhe

Parkmeister Werner Conrad ist voll des Lobes über die Konstruktion, die künftig auf luftigen 15 Metern Höhe den Störchen als höchster Punkt der Umgebung gefallen soll. Nest-Standort ist eine große Pappel am Brenzufer in der Nähe des Kinderhauses. Der Baum ist laut Conrad abgestorben und wurde so präpariert, dass das Nest montiert werden kann. Per Hebebühne und Kran wurde das Nest am Dienstag auf den Baum gehievt und mit Hilfe einer Unterkonstruktion so gefestigt, dass es Wind und Wetter und auch einer künftigen Storchenfamilie Schutz bieten kann.

Befüllt ist das Nest mit je einer Schicht aus Stroh, Hackschnitzeln und Heu. Wichtig sei, so Conrad, dass sich keine Staunässe bildet und das Regenwasser abfließen kann. Zusätzlich wird der Pappelstamm von unten geschützt, damit sich der Biber nicht am Baum verbeißt.

„Jetzt warten wir mal ab, ob der Storch kommt“, so Conrad. „Wenn nicht dieses Jahr, dann vielleicht nächstes Jahr.“

Zwei Storch-Hochburgen im Landkreis

Das Brenzer Schloss war lange Zeit eine Hochburg der Störche im unteren Brenztal. Bis 1974, dann kamen sie plötzlich nicht mehr. Das änderte sich erst drei Jahrzehnte später. Seither nehmen die zum Ortsbild gehörenden Vögel die Nester regelmäßig an, geben Anlass zu Namenswettbewerben, Beringungsfesten und Live-Übertragungen im Internet. Verteilt auf fünf Nester gab es allein dieses Jahr 15 Storchenbabys.

In Giengen haben Störche seit zwei Jahren das Rathaus als Brutplatz entdeckt. Hans und Lina wurde das erste Paar genannt. Dieses Jahr gab es sogar ein Gerangel um den Platz. Fünf Störche hatten das Nest angeflogen. Zwei konnten sich behaupten und Jungvögel großziehen.