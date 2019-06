Über alle Parteigrenzen hinweg hält der Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der SPD-Fraktion im Stuttgarter Landtag, Andreas Stoch (SPD) das Ausscheiden der Europaabgeordneten Dr. Inge Gräßle (CDU/EVP) aus dem EU-Parlament für bedauerlich.

„Ich bin beileibe nicht immer einer Meinung mit ihr, aber Inge Gräßle hat vor allem als Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses enorm viel geleistet: Für ein selbstbewusstes EU-Parlament, gegen Missbrauch und Verschwendung von EU-Mitteln, und damit im Sinne aller Bürgerinnen und Bürger, hier bei uns in Heidenheim wie in der ganzen Europäischen Union“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Büro des Abgeordneten.

Für Stoch ist es umso unverständlicher, dass „ihre Partei ihr eine Fortsetzung dieser erfolgreichen Arbeit bewusst verbaut hat“. Mit ihrer Kompetenz als Haushaltskontrolleurin, ihrer Furchtlosigkeit und Hartnäckigkeit werde Inge Gräßle in Brüssel fehlen, so Stoch. Das dürfe man auch aus anderen politischen Lagern heraus anerkennen. Die Europaabgeordnete hatte bei der Europawahl auch aufgrund ihres Listenplatzes ihr Mandat verloren.

