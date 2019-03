Am Samstag geht es in der Sternwarte auf dem Erbisberg um die Faszination des Himmels.

Seit Jahren ist der letzte Samstag im März als Tag der Astronomie etabliert: Vor allem Hobby-Astronomen bemühen sich dann, Interessierten das Besondere des Sternenhimmels näherzubringen. Mitglieder des Astronomievereins tun das am kommenden Samstag, 30. März, ab 14 Uhr auf dem Erbisberg. Bei klarem Himmel wird tags die Sonne gezeigt. Abends gibt es bei jedem Wetter die Sternwarte, deren Ausrüstung sowie Bilder aus den Tiefen des Weltalls zu sehen. Die Sternwarte auf dem Erbisberg ist sowohl für Sonnen- als auch für Sternbeobachtung mit entsprechenden Teleskopen ausgerüstet. Diese in ihrer Funktionsweise zu erläutern, hält der Vereinsvorsitzende Willi Hüll auch dann für eine spannende Angelegenheit, falls ein wolkenbedeckter Himmel keine Beobachtung erlauben sollte. Ebenso wetter-unabhängig ist die Bildschirm-Präsentation zahlreicher Himmelsobjekte. Vereinsmitglieder stehen für Auskünfte zu astronomischen Fragen zur Verfügung. Wenn also der Tag der offenen Tür in der Sternwarte so wetterunabhängig wie möglich gestaltet ist, hoffen die Heidenheimer Astronomen doch auf einen Schönwetter-Samstag. Falls das eintritt, sollen auf dem Sternwartengelände auch Vesper und Getränke angeboten werden.