Das Ende des 19. Jahrhunderts als Fabrikantenwohnsitz errichtete Gebäude an der St. Pöltener Straße wird jetzt zum Domizil einer Notar- und Rechtsanwaltskanzlei.

Heidenheim ist nicht über die Maßen reich an herausragender historischer Bausubstanz. Mit Argwohn verfolgt die Öffentlichkeit daher jeden Leerstand einer architektonisch aus dem Raster der Gleichförmigkeit fallenden Immobilie. Droht etwa ein Abriss? Zumindest was die Villa Ebbinghaus angeht, kann Entwarnung gegeben werden: Ab dem 1. April empfängt dort die bislang an der Hauptstraße ansässige Notar- und Rechtsanwaltskanzlei Käppeler, Wohlfardt und Rothofer ihre Mandanten.

Die Geschichte des an der St. Pöltener Straße gelegenen Gebäudes reicht zurück bis ins späte 19. Jahrhundert. 1887 erwarben die als Zigarrenfabrikanten erfolgreichen Gebrüder Schäfer den sogenannten Löwengarten in der mittleren Vorstadt. Die Witwe des Löwenwirts verkaufte ihnen für 13 500 Mark das Grundstück nebst einem Gebäude mit Scheuer und Kegelbahn, zwei Gartenhäuschen sowie einen Lust-, Gras-, Gemüse- und Baumgarten.

Im selben Jahr begann im Auftrag von Max Ebbinghaus, dem Schwiegersohn von Simon Schäfer und Mitinhaber der Firma, auf dem Grundstück der Bau einer Villa inmitten einer Parkanlage. 1902 wurde das repräsentative Wohnhaus auf der Nordseite um einen zweistöckigen Anbau erweitert.

Seit 1974 unter Denkmalschutz

In dem seit 1974 unter Denkmalschutz stehenden Sandsteinbauwerk befand sich lange die Arztpraxis Fladerer. 1980 kaufte es die Grundstücks- und Baugesellschaft (GBH). Nachdem diese 2006 von der Gagfah übernommen worden war, stand die Villa einige Zeit leer. 2008 erwarb Voith sie und brachte dort seine Konzern-Kommunikation unter.

Für den früheren Stadtarchivar Dr. Helmut Weimert ist das Gebäude „ein sehenswertes Beispiel aus der Reihe der während der wilhelminischen Ära in Heidenheim entstandenen Fabrikantenwohnsitze“.

Ähnlich angetan zeigt sich Notar Christoph Käppeler bei einem Rundgang durch die hohen Räume: „Ich hatte schon immer ein Faible für schöne Häuser, und wenn ich nicht Jurist geworden wäre, dann wahrscheinlich Architekt“.

Bei aller Begeisterung verböten sich übermotivierte Eingriffe in die Substanz, steht die Villa doch unter Denkmalschutz. Allerdings waren Käppeler zufolge, abgesehen von den üblichen Schönheitsreparaturen, auch gar keine größeren Veränderungen erforderlich. Technische Installationen und räumlicher Zuschnitt hätten der künftigen Nutzung vollauf genügt.

Kronleuchter in der Halle

Wer das Gebäude durch den auf der Westseite gelegenen Haupteingang betritt, gelangt zunächst in eine mit Zementfliesen ausgelegte Halle. An der Decke: ein Kronleuchter und – wie in allen Räumen – umlaufende Stuckleisten.

Ist im Erdgeschoss künftig das Notariat mit seinen zehn Mitarbeitern untergebracht, findet in der darüber liegenden Etage die Anwaltskanzlei mit vier Personen Platz.

An reiner Bürofläche kommen etwa 450 Quadratmeter zusammen. Wo künftig Schreibtische, Bildschirme und Akten das Bild prägen werden, ziehen jetzt noch historische Baudetails uneingeschränkt die Blicke auf sich: farbenprächtige Bleiglasfenster, mit Jugendstilornamenten versehene Fenster im Treppenhaus, Parkettböden, hölzerne Doppelfenster mit Original-Beschlägen.

Lob für Handwerker

Die Sorgfalt, mit der die beauftragten Firmen das Interieur behandelten, nötigt Käppeler Respekt ab: „Ich bin angetan von der Arbeit, die die lokalen Firmen hier geleistet haben.“ Weniger beeindruckend, für das Alltagsgeschäft aber von nicht minderer Bedeutung, ist das weitläufige und teilweise mit Gewölben versehene Kellergeschoss. Fünf Tonnen Akten wurden dort mittlerweile eingelagert, und es finden noch genügend Regalmeter Platz, um den gesetzlichen Vorgaben Rechnung zu tragen: Notare müssen Urkunden in gedruckter Form 100 Jahre lang aufbewahren.

Die Aussicht auf ein ausreichend großes Archiv stellte für Käppeler indes nicht das entscheidende Kriterium dar, die Villa Ebbinghaus zu übernehmen. Vielmehr war es die Überlegung, „dass man als Notar immer auch öffentliche Person ist, weil die Leute gewisse Dinge bei einem erledigen müssen. Umgekehrt ergibt sich daraus die Verpflichtung, so ein schönes Gebäude für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.“

Erhalt im öffentlichen Interesse

Seit 1974 steht die Villa Ebbinghaus unter Denkmalschutz. Zur Begründung, das nach Plänen des Stuttgarter Architektenbüros Carl Weigele und Ludwig Eisenlohr erstellte Wohngebäude als Kulturdenkmal einzustufen, verwies das Landesdenkmalamt auf die stadt- und stadtbaugeschichtliche Bedeutung.

Die Villa zähle zu den ersten im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert „mit bewusst repräsentativem Gestaltungsanspruch errichteten, von prominenten Architekten entworfenen Wohngebäuden, die das gesteigerte Selbstbewusstsein der Heidenheimer Fabrikanten anschaulich dokumentieren“.

Die Gutachter schrieben dem Gebäude einen wichtigen Quellenwert für die Architektur der sogenannten Gründerzeit zu. Der auch im Inneren aufwendig gestaltete Bau folge „in seiner Ausformung der historischen Formfassung, die sich hier maßgeblich an der italienischen Renaissance orientiert“.

Das Fazit: Das 1902 durch einen ebenfalls aufwendig gestalteten Anbau auf der Rückseite erweiterte Fabrikantenhaus sei Kulturdenkmal aus wissenschaftlichen und heimatgeschichtlichen Gründen. Seine Erhaltung liege wegen des dokumentarischen und exemplarischen Wertes im öffentlichen Interesse.