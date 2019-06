Bereits zum siebten Mal lud Musicaldarsteller Stefan Tolnai ins Konzerthaus ein, um mit einer Musical-Gala Spenden für krebskranke Kinder sowie für die Freie Michaelschule Heidenheim zu sammeln.

Bereits zum siebten Mal lud Musicaldarsteller Stefan Tolnai ins Konzerthaus ein, um mit einer Benefiz-Musical-Gala Spenden für krebskranke Kinder sowie für die Freie Michaelschule Heidenheim zu sammeln.

Mit „Grease is The Word“ eröffneten die sechs Musiker in Begleitung der Band aus dem „Schwabenländle“ den Abend. Moderator Jan Hasenfuß führte auch dieses Jahr mit viel Witz durch den Abend. 500 Besucher füllten das Konzerthaus, darunter einmal mehr auch der Schirmherr der Musical-Gala, der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter.

Sinn für Details

Nebelschwaden zogen im dunkelblauen Licht über die Bühne, die Band spielte die ersten Takte, und Ethan Freeman und Stefan Tolnai betraten langsam die Bühne. Nicht nur mit ihren resonanzvollen Stimmen konnten die zwei renommierten Musicaldarsteller mit „Schließ dein Herz in Eisen ein“ aus dem Musical „Mozart“ überzeugen. Ihr schauspielerisches Talent, welches sich sehr genau in der ausgeprägten und bis ins kleinste Detail ausgearbeiteten Mimik und Gestik zeigte, zog das Publikum sofort in seinen Bann und machte ein prachtvolles Bühnenbild fast überflüssig.

Erfahrene Musicalgrößen und Newcomer

Neben erfahrenen Musicalgrößen wie Ethan Freeman und Stefan Tolnai, die sich auf der Bühne in Hamburg beim Musical „Aladdin“ kennenlernten, traten auch Newcomer auf.

Ann Sophie Dürmeyer stand zum ersten Mal bei der Benefiz-Musical-Gala auf der Bühne. Als Popsängerin, Musicaldarstellerin und mit ihrer Schauspielausbildung hat sie sich gleich drei Standbeine aufgebaut, in denen sie ihre Leidenschaften Tanzen, Singen und Schauspiel ausleben kann. Ende August 2019 wird sie im Cirque-de-Solei- Musical „Paramour“ zu erleben sein. Mit ihrer Interpretation von „Chandelier“ gab sie an diesem Abend einen kleinen Höreindruck, wie ihre neue EP wohl klingen könnte: dynamisch.

Mit „I’ll be there“ zeigte dann Initiator Stefan Tolnai energisch und emotionsreich, wie er das Publikum mit seiner kraftvollen Stimme und überzeugenden Bühnenpräsenz beherrscht und für Gänsehausmomente sorgen kann.

„Geil oder?“, so reagierte Jan Hasenfuß auf das Duett von Anja Wenzel und Ann Sophie Dürmeyer. Mit sanften Tönen und eingespielter Choreografie sangen sie „When you Believe“ und formten am Ende ihres Auftritts ein Herz mit ihren Händen. Wieder ein Statement, das an die Nächstenliebe und somit auch an den Zweck der Veranstaltung erinnerte.

Standing Ovations

Als Jan Hasenfuß Stefan Tolnai auf die Bühne holte, wurde er von tosendem Applaus begrüßt. Tolnai bedankte sich vor allem bei denen, die von Anfang an seinen Verein „Musical-Sehnsucht“ unterstützen.

„Frisch, natürlich und regional – wie die Produkte aus der Frischetheke“, so umschrieb Jan Hasenfuß Sängerin Maren Kern. Wie Carl van Wegberg genießt sie die Auftritte in ihrer Heimat. Für Carl van Wegberg, der schon zum fünften Mal dabei ist, ist Heidenheim ebenfalls schon eine kleine Heimat geworden.

Von Partystimmung über emotionale, pathetische Momente boten die sechs Musiker und die Band einen unterhaltsamen und abwechslungsreichen Abend der mit „I want it all“ aus dem Musical „We will rock you“ und Zugaberufen und Standing Ovations endete.