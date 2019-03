Heidenheim Städtebauliche Gesichtslosigkeit

Heidenheim / pm

Leserbrief zur von den Stadtwerken geplanten Neubebauung in der Oststadt.

Nachdem bereits schon das neue Ärztehaus in der Kurzen Straße zu einer starken Verkehrszunahme geführt hat und der Rückstau an der Kreuzung zur B19 in Stoßzeiten so lang ist, dass man mehrere Ampelphasen abwarten muss, um die Kreuzung passieren zu können – besonders wenn sich auch noch Lkw in die Schlange einreihen –, frage ich mich, wie der durch das neue „Brenzpark-Quartier“ mit seinen Dutzenden Wohneinheiten, mit Arztpraxen, Büros, mit einem Restaurant und einer Kindertagesstätte zusätzlich entstehende Verkehr bewältigt werden kann. Befremdlich finde ich außerdem, dass wieder einmal Tabula rasa gemacht werden soll und nicht einmal das Tor zum früheren Schlachthofgelände als Baudenkmal einer Erhaltung für würdig empfunden wird. So droht zum Verkehrsinfarkt auch noch städtebauliche Gesichtslosigkeit hinzuzukommen.

Dr. Veit Gruner, Heidenheim