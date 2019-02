Heidenheim Stadtrat Reinhard Püschel fordert Recht auf Wohnen

Heidenheim / pm

DKP-Stadtrat Reinhard Püschel kritisiert den freien Markt.

Angesichts steigender Immobilienpreise fordert DKP-Stadtrat Reinhard Püschel: „Das Recht auf Wohnen sollte ein Grundrecht für alle sein.“ Er bezieht sich auf den Beitrag der Immobilien-Serie („Teures Heidenheim, HZ vom 11. Februar).

Laut Deutschem Mieterbund (DMB) fehlten in Deutschland eine Million Wohnungen, darunter viele bezahlbare Wohnungen, so Püschel. Er wirft der Politik vor, seit Jahrzehnten in Sachen Wohnen geschlafen und es dem Markt überlassen zu haben.

„Ergebnis: Zu wenig Wohnungen und zu teuer“, so Püschels Fazit. Auch der Heidenheimer Immobilienmakler und Stadtrat Ulrich Grath habe die Ansicht, der Markt regele das, immer wieder öffentlich vertreten. „Wen wundert es dann, wenn, wie in Mergelstetten, die Häuser und Wohnungen deutlich teurer wurden“, so Püschel. Steigende Immobilienpreise wirkten sich auch auf die Mietpreise aus. Bezahlbaren Wohnraum gebe es fast nicht mehr. „Wohnraum dem Markt überlassen bedeutet weniger Wohnraum und überhöhte Boden- und Mietpreise“, so Püschel.

In vielen Städten und Bundesländern sei das mittlerweile erkannt worden. In manchen Städten habe die Idee zur Rückführung in den kommunalen, eigenständigen Wohnungsbau großen Zulauf bekommen. Damit könne man dem enormen Boden- und Mietpreisanstieg deutlich entgegentreten und letztendlich mehr Wohnraum für alle schaffen.