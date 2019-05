Leserbrief zum Wahlergebnis und zum Waldbad („Wo die Parteien Stimmen hamstern“, HZ vom 29. Mai)

Ich gratuliere der Heidenheimer Gesamtbevölkerung zu diesem tollen Wahlergebnis für den neuen Heidenheimer Gemeinderat. Nächstes Mal verdoppeln wir bitte die Wahlbeteiligung. Ich bin sicher, dass alle Stadträte das Allerbeste für unsere schöne Heimatstadt wollen. Alle haben das Herz an der richtigen Stelle. Sie sind nicht nur politisch sehr interessiert, sondern zusätzlich prima einsatzfreudig und fleißig. Dies haben alle gerade in ihrem Wahlkampf bewiesen. Sehr viel Freizeit opfern sie gerne für uns Bürger und unsere liebenswerte Heimatstadt. Hierfür bedanke ich mich aufrichtig.

Diese neue Fraktionsverteilung bringt mehr Variationsmöglichkeiten mit sich. Dies finde ich große Klasse. Ich wünsche mir vom neuen tollen Gemeinderat über alle Parteifraktionen hinweg tatkräftige Unterstützung, um unser wunderschönes Waldfreibad am 1. Mai 2020 öffnen zu können. Leider zeigt sich Heidenheims Oberbürgermeister in diesem Punkt wiederholt hartherzig. Packen wir es gemeinsam an.

Horst Widmayer, Heidenheim