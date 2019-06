An der Aktion Stadtradeln beteiligen sich in Heidenheim 582 Radfahrer.

Vergangenen Samstag startete die Aktion Stadtradeln und schon in der ersten Woche kamen jede Menge Kilometer zusammen. Von den 582 in der Stadt Heidenheim angemeldeten Radfahrern waren bis gestern Nachmittag bereits 408 aktiv.

Insgesamt legten sie in der ersten Woche 35 091 Kilometer zurück. Damit haben sie rein rechnerisch den Ausstoß von 4,92 Tonnen CO 2 vermieden. Würde man die von den einzelnen Radfahrern erradelten Kilometer aneinanderhängen, käme man auf das 0,86-Fache des Äquators. In der Stadt Heidenheim beteiligen sich 53 Teams an der Aktion, unter ihnen sind zahlreiche Firmen, aber auch private Zusammenschlüsse. Im vergangenen Jahr waren 44 Teams gemeldet.

Neben der Stadt beteiligt sich auch der Landkreis an der Aktion. Von diesem sind 71 Teams gemeldet, wobei hier die Teams der Stadt Heidenheim mit eingerechnet sind. Im ganzen Kreis sind (einschließlich der Heidenheimer) bisher 550 Radfahrer aktiv gewesen und haben es auf 50 665 Kilometer gebracht. Insgesamt lag damit die CO 2 -Ersparnis bei sieben Tonnen.

Die Teilnehmer legen in drei Wochen möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurück, anstatt das Auto zu benutzen. Die Stadt Heidenheim beteiligt sich zum zweiten Mal an der bundesweiten Aktion. Im vergangenen Jahr legten die Radfahrer 144 729 Kilometer zurück. Andreas Uitz