Ab Samstag, 22. Juni, nimmt Heidenheim zum zweiten Mal an dem europaweiten Wettbewerb teil.

Getan haben sie es bereits in Böblingen, Cloppenburg und Wolfenbüttel. In Wiesbaden, Trier und Quakenbrück sind sie gerade mittendrin. Und jetzt macht sich auch Heidenheim bereit: Heute in einer Woche fällt auf dem Willy-Brandt-Platz der Startschuss für das diesjährige Stadtradeln.

Bei der ersten Auflage im September 2018 legten sich die 567 Teilnehmer, die hier in 48 Teams an den Start gingen, mächtig ins Zeug: Exakt 144 729 Kilometer kamen unterm Strich zusammen. Zur Belohnung wurde Heidenheim anschließend gleich doppelt ausgezeichnet – für den besten „Newcomer“ in der Kategorie „fahrradaktivste Kommune“ und für das „fahrradaktivste Kommunalparlament“.

Andere Städte legten vor

Soll an diesen Erfolg angeknüpft werden, bedarf es erneut einer gemeinsamen Kraftanstrengung, immerhin haben andere Städte schon ordentlich vorgelegt. Osnabrück beispielsweise brachte es auf 362 539 Kilometer, in Nürnberg waren es 295 627.

Johannes Metzger, Kreisvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), gibt sich allerdings zuversichtlich: „Ich hoffe, dass wir die Marke von 1000 Teilnehmern knacken.“ Gefördert werden könnte eine derart ambitionierte Steigerung durch eine Änderung des Reglements: Ist in der Ausschreibung bei einer Stadt ein Landkreis genannt, so sammeln die Teilnehmer gleichzeitig Kilometer für diesen. Umgekehrt können sich Metzger zufolge auch Radler aus den Kreisgemeinden anmelden, die sich bisher nicht sicher waren, ob sie für die Stadt Heidenheim antreten dürfen.

Gut für Klima und Gesundheit

Möglicherweise entwickelt sich ja neben der Motivation, durch den zumindest zeitweiligen Umstieg aufs Fahrrad etwas für Klima und Gesundheit zu tun, ein vor Jahrzehnten die Bewohner vieler Kommunen zusammenschweißendes Gefühl der Solidarität: „Spiel ohne Grenzen“ nannte sich eine seinerzeit live übertragene Fernsehshow, bei der sich zunächst Städte in innerdeutschen Duellen miteinander maßen. Anschließend folgte ein internationaler Vergleich, der auch sportliche Wettkämpfe und Geschicklichkeitsspiele einschloss. An den Veranstaltungsorten unterstützten regelmäßig Tausende von Zuschauern ihre jeweiligen Vertreter.

Die Idee zu „Spiel ohne Grenzen“ wird dem ehemaligen französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle zugeschrieben, der damit angeblich die Annäherung innerhalb Europas vorantreiben wollte. In diesen Zusammenhang passt auch, dass in Heidenheim schon vor Wochen mehrere Anmeldungen aus Reihe der Fridays-for-Future-Bewegung fürs Stadtradeln eingegangen sind, kennt doch auch der Klimaschutz keine nationalen Grenzen.

Bis Freitagmittag waren für die Stadt Heidenheim 256 Teilnehmer registriert, für den Landkreis 317.