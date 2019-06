Seit Samstag gilt’s: Drei Wochen lang zählt jeder Kilometer, der mit dem Fahrrad statt dem Auto zurückgelegt wird. Die spannende Frage dabei: Kann Heidenheim seinen eigenen Rekord vom Vorjahr knacken?

Ob sich Heidenheim steigern kann? Die Initiatoren sind sich da ganz sicher. „Schon jetzt zu Beginn sind mehr Teilnehmer gemeldet als im vorigen Jahr“, sagt Ralf Käpplinger, zuständig bei der Heidenheimer Stadtverwaltung für den Wettbewerb. Er und seine beiden Mitinitiatoren, Johannes Metzger vom ADFC Heidenheim und Kevin Jehle, Klimaschutzbeauftragter des Landkreises, wissen aus Erfahrung, dass nach dem Start noch etliche Radfahrer dazukommen. Zumal in diesem Jahr der Startschuss auf das Ende der Pfingstferien fällt.

Viele Schulen sind mit dabei

„Besonders freut es mich, dass in diesem Jahr viele Schulen mitmachen“, sagt Johannes Metzger. Für diese gibt es erstmals einen gesonderten Preis.

Und auch die Fridays-for-Future-Bewegung ist mit am Start. „Sie sind aktiv auf uns zugekommen, um uns zu unterstützen“, freut sich Metzger. „Man sieht, die Schüler demonstrieren nicht nur, sondern machen auch aktiv etwas für den Klimaschutz.“

Der Sinn? Es geht ums Klima

Und um ein gutes Klima geht es schließlich auch beim Stadtradeln. Die gesammelten Fahrradkilometer werden umgerechnet in die Kohlendioxid-Ersparnis. Im vorigen Jahr waren es rein rechnerisch 20 Tonnen CO2, die nicht in die Luft gelangt sind, weil aufs Auto verzichtet wurde. Zum Vergleich: Bei einem Langstreckenflug von Deutschland nach Australien gelangen etwa 13 Tonnen CO2 in die Luft.

Anmelden kann man bis zum letzten Tag

Wie ist der Wettbewerb angelaufen? Laut Kevin Jehle, Klimamanager des Landkreises, sind im Moment rund 460 Radfahrer in 59 Teams gemeldet, voriges Jahr haben insgesamt 567 Radler mitgemacht, etliche seien noch nach dem Start gekommen. Anmelden könne man sich sogar noch am letzten Tag. Der ist in drei Wochen am 12. Juli. Die Ergebnisse bekannt gegeben werden dann beim 3. Heidenheimer Fahrradtag am 20. Juli.

Welche Landkreis-Kommune hat die fleißigsten Radfahrer?

Neu in diesem Jahr: Heidenheim taucht in zwei verschiedenen Wertungen auf. Als eigenständige Kommune und als Bestandteil im Landkreis. Warum diese Änderung? „Dann können auch Leute mitmachen, die nicht sicher sind, ob sie für Heidenheim starten können, aber dennoch mitmachen wollen“, so Jehle.

Für Heidenheim starten kann man nämlich nur dann, wenn man entweder in Heidenheim wohnt, in einer Heidenheimer Firma arbeitet oder bei einem Heidenheimer Verein Mitglied ist oder in eine Heidenheimer Schule geht. Gleichzeitig ist die Neuerung auch ein Wettbewerb unter den Kommunen, die in einem Kilometer-Ranking pro Teilnehmer verglichen werden.

Jetzt heißt es losstrampeln. Denn schon voriges Jahr haben sich die Teilnehmer mächtig ins Zeug gelegt. Deshalb wurde Heidenheim als beste Newcomer-Kommune ausgezeichnet und die Kommune mit dem fahrradaktivsten Kommunalparlament. 18 Stadträte seien im Moment schon am Start, so Jehle.

Dreieinhalbmal um die Welt reichte die Strecke, die alle gemeinsam zurückgelegt haben. Diesmal wird es bestimmt noch mehr, ist sich Johannes Metzger vom ADFC Heidenheim sicher. „Urbi et orbi – die Stadt und den Weltkreis mit dem Fahrrad entdecken. Und dabei noch CO2 einsparen, das ist eine super Geschichte“, rief er den motivierten Radlern zu, die am Samstagnachmittag zum Auftakt gekommen waren.

Mehr als 1000 Kilometer in den ersten Stunden

Ob alle Radfahrer bei der Auftakt-Tour trocken durchgekommen sind? Wohl eher nicht angesichts der nassen Wetterprognosen. Dennoch haben sich rund 50 Radfahrer auf die Sättel geschwungen und sind angeleitet von ADFC-Tourenguides vom Willy-Brandt-Platz vor der Stadtbibliothek ausgeschwärmt in alle Himmelsrichtungen. Mehr als 1000 Kilometer kamen somit schon in den ersten Stunden zusammen.

Und wer liegt vorn?

Die meisten Mitglieder hat bislang übrigens das Voith-Team am Start. Bei den Schulen lagen am Samstag das Werkgymnasium und die Waldorfschule Kopf an Kopf vor dem Max-Planck-Gymnasium. „Doch das alles kann sich noch ändern“, sagt Jehle und spornt alle zum Mitmachen an.

Anmelden kann man sich unter www.Stadtradeln.de