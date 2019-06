Eine neue Art von Stadtführung gibt es am 29. Juni in Heidenheim.

Unterwegs mit der Schwindelheimerin heißt es am Samstag, 29. Juni bei einer neuen Stadtführung. Karin Marquard-Mader nimmt die Teilnehmer mit auf einen Rundgang zu Heidenheims wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Doch aufgepasst: So einiges, was sie auf dieser Tour erzählt, entspricht nicht der Wahrheit. Wer findet es heraus? Treffpunkt zur einstündigen Tour ist um 11 Uhr in der Tourist-Information im Elmar-Doch-Haus. Anmeldungen unter Tel. 07321.327-4915 oder tourist-information@heidenheim.de