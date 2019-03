Heidenheim Stadtbibliothek: Gaming steht ganz oben auf der Liste

Heidenheim / Von Joelle Reimer

Bekannte Persönlichkeiten, hiesige Widerstandskämpfer und starke Frauen stehen im nächsten Halbjahr auf dem Programm – außerdem spielt Gaming weiter eine wichtige Rolle.

Schauen, was gut ankommt, und das Programm dann dahingehend erweitern: So lautet die Vorgehensweise von Lydia Zebisch, Leiterin der Heidenheimer Stadtbibliothek, und der beiden Bibliothekarinnen Felicitas Maca und Maike Körber, die unter anderem dafür zuständig sind, den schicken Steinbau mit Veranstaltungen zu füllen.

Mit Blick aufs vergangene halbe Jahr steht dabei ein Trend, den nicht jeder gleich mit einer Bibliothek verbinden würde, ganz oben auf der Beliebtheitsskala: Gaming.

„Das ist unser Highlight. Die monatlichen Events finden im großen Saal statt, weil da so viel Zulauf herrscht“, so Körber. Egal ob Autorennen, Fußball, Tanzen oder eine Einführung für Computerspiel-Neulinge – die Nachfrage besteht, weshalb die Verantwortlichen nun sogar über eine Kooperation mit einer Computerspiel-Schule nachdenken.

„Man muss manchmal einfach auch neue Wege einschlagen können. Schließlich gibt es sogar Bibliotheken, die Festtagsgeschirr, Krawatten oder Aktentaschen vermieten“, sagt Zebisch.

Was nicht heißen soll, dass das klassische Programm nun außen vor wäre – im Gegenteil. Das erste Pfund, mit dem man wuchern will, ist eine szenische Lesung am Donnerstag, 28.März, um 19 Uhr. Eine gemeinsame Veranstaltung der Stadt Heidenheim und der Gemeinden Hermaringen und Königsbronn, bei der Klaus-Peter Preußger, Engelbert Frey und Joachim Ziller ein eindrucksvolles Bild von Georg Elsers Werdegang zeichnen wollen – „sie lesen aus den echten Protokollen“, sagt Körber. Die Gruppe „Freywolf“ umrahmt die Lesung musikalisch.

Ein weiteres Schwergewicht in Form ihrer eigenen Familiengeschichte hat Katharina Adler im Gepäck, wenn sie am Mittwoch, 3.April, um 19 Uhr mit ihrem Buch „Ida“ von München nach Heidenheim kommt. Sie ist die Urenkeltochter von Ida Bauer, auch bekannt als Dora – eine von Sigmund Freuds berühmtesten Patientinnen, die es als 18-Jährige wagte, ihre Kur bei Freud vorzeitig zu beenden.

“Frauen an die Macht“

Mit weiblichem Charme geht es am Freitag, 10. Mai, weiter. Kurz vor Muttertag zeigt das Theater Sturmvogel das Stück „Frauen an die Macht“: Eine bunte Show mit acht modernen, scharfzüngigen und witzigen Charakteren. Einen starken Charakter muss auch Petra Reichling mitunter beweisen. Sie ist Kriminalhauptkommissarin in Düsseldorf und zeigt am Mittwoch, 15. Mai, in ihrem Buch „Tatort Schulhof“ auf, warum Schulen heutzutage oftmals keinen geschützten Raum mehr darstellen.

„Daneben haben wir öffentliche Führungen und Bücherflohmärkte, und auch für Kinder wird einiges geboten“, so Maca. Damit meint sie zum einen die „Burg der Sinne“ und den „Burgtreff“ – „die sind so gut besucht, dass wir schon Teilnehmer auf spätere Termine vertrösten mussten“ –, zum anderen Einzelveranstaltungen wie beispielsweise die erste komplett englischsprachige Lesung.

„David Fermer war bereits 2010 bei uns und hat damals schon überzeugt“, so Maca. Nun präsentiert der in England aufgewachsene Autor am 18. März um 14 Uhr sein Buch „Coast to Coast“ in einer Mischung aus Lesung, Videos und Augenzeugenberichten.

Großes Programm für die Kleinen

Am Sonntag, 7. April, gastiert um 15 Uhr das Figurentheater Winter mit „Der kleine Hobbit“ in der Stadtbibliothek, gefolgt von der Württembergischen Landesbühne Esslingen mit „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ am Mittwoch, 15.Mai. Für die ganz kleinen Gäste lässt die Schaubühne Augsburg am Sonntag, 7. Juli, ab 15 Uhr Meister Eder und den Pumuckl über die Bühne springen – „ein echter Klassiker und auch deshalb schön, weil wir damit schon den Kindern ab drei Jahren etwas bieten können“, sagt Maca.

Wie die Stadtbibliothek zu ihren Veranstaltungen und Autoren kommt

Die zeitliche Planung ist eine der Herausforderungen, vor der die Bibliothekarinnen bei der Aufstellung des Programms stehen. „Wir haben nur ein enges Zeitfenster, da wir nicht in Konkurrenz zu den städtischen Veranstaltungen wie der Kulturschiene, dem Theaterring, den Meisterkonzerten oder den Veranstaltungen im CC stehen wollen“, sagt Körber.

Auf der Suche nach interessanten Autoren liest sie Buchbesprechungen, Pressevorstellungen oder Vorschläge von Verlagen - oder aber sie fragt direkt bei den Verlagen oder Agenturen der Autoren an. „Viele Autoren wollen nicht selbst angesprochen werden, weil sie nicht mehr nachkommen würden“, so Körber.

Schwierig sei es manchmal, wenn Heidenheim nicht in den Reiseplan bestimmter Autoren passe oder aber die Bibliothek als Veranstaltungsort zu klein sei. „Fitzek zum Beispiel kommt nur mit Bodyguard, andere haben Budgetvorstellungen von mehreren tausend Euro - das geht bei uns natürlich nicht“, so Körber. Die Schmerzgrenze, so Zebisch, liege bei etwa 1000 Euro.